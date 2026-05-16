Bajnok a Győr, Kubatovék csak másodikak, de a Fradi elnöke nem volt hajlandó gratulálni

Ahmed Nadhir Benbouali, a Gyõr (b) és Bolla Bendegúz, a Rapid Wien játékosa a labdarúgó Konferencia-liga selejtezõjének negyedik fordulójában játszott Rapid Wien - ETO FC visszavágó mérkõzésen a bécsi Allianz Stadionban 2025. augusztus 28-án. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az utolsó fordulóban a Kisvárda elleni idegenbeli 1-0-ás győzelemmel a győri ETO FC nyerte a labdarúgó NB1-et, a Ferencváros hiába nyert otthon 3-0-ra a ZTE ellen, maradt második.

Ez a Győr történetének ötödik bajnoki címe. A csapat első aranykora a hatvanas években volt: 60-ban jutottak fel először az első osztályba, 63-ban bajnokok lettek, 65-ben pedig a legjobb 4 közé jutottak a BL elődjében, a BEK-ben, ahol akkor kizárólag a bajnokcsapatok indulhattak. A következő jó időszakuk a nyolcvanas évek elején jött el Verebes Józseffel, a magyar Mourinhóval, vele 82-ben és 83-ban is bajnokok lettek. Több évtizedes senyvedés után 2013-ban nyerték meg legközelebb - és eddig utoljára - az NB1-et, nem mással, mint Pintér Tolódás Attilával.

Ezután a tulajdonos Quaestor csődje és bűnügyei miatt a megszűnés határára sodródtak. Legeslegújabbkori történetük azzal indult, hogy 2022-ben megvette a csapatot a Dunaszerdahely csapatát is birtokló felvidéki magyar milliárdos, Világi Oszkár. Most pedig itt az ötödik cím, Borbély Balázzsal.

Mint annyi magyar csapatnak, a Győrnek is sokféle neve volt a történelemben. Az 1904-es alapítástól 1949-ig Győri Vagongyár ETO néven futottak, ezután a következő nevei voltak: Stadtauswahl Győr, Győri Vasas, Magyar Vagon- és Gépgyár ETO, Győri Vasas ETO, aztán 1968-tól 90-ig Rába Vasas ETO, de a sportújságban és a sajtóban következetesen csak Rába ETO, aztán Győri Rába ETO, ETO FC Győr, Győri FC, Győri ETO FC, ETO FC Győr, WKW ETO FC Győr és 2022 óta újra ETO FC Győr.

A Ferencváros elnöke kínosan rossz vesztesnek bizonyult. Kubatov Gábor, akinek a Fidesz választási felsülése után megingott a Ferencváros-elnöki pozíciója is, a meccsük után rövid fb-bejegyzésben értékelte a bajnokságot, de nem volt képes/hajlandó gratulálni a bajnoknak. Kubatov ezt posztolta ki: