„Bence, ekkora hülyeséget, amit összehordtál, én már nem bírom hallgatni… vége a Fidesznek, ezzel vége, miattatok”

Terjed a neten egy videó, Facebookon, Threadsen, és természetesen Redditen is –, ami Tuzson Bence egy lakossági fórumán készült, már a választások után. A poszt szerint a budapesti Polgárok Házában volt a rendezvény, bár a ház oldalán erre utaló posztot nem találtunk (csak egy 2017-es linken látjuk a házban Tuzsont). A videó azzal kezdődik, hogy Tuzson exminiszter arról lamentált, hogy nem sikerült és miért nem sikerült a fiatalokat behúzni, és hogy erre majd kell egy külön stratégia, valamint megdicsérte a párt kevés egyéni győztesének egyikét, az ózdi Csuzda Gábort, mondván, „ő is egy elég ügyes gyerek”.
Kedves elismerés ez a 30 százalékot szerzett Tuzsontól a 47 százalékos Csuzdának.
De nem is ez a lényeg.
Hanem hogy a szavai után egy, már az első szavaiból érezhetően felindult választópolgár kapott szót. És kegyetlenül nekiment a Fidesz kampányának, Tuzsonnak, Németh Balázsnak, Lázár Jánosnak, a háborús riogatásnak, Pócs Jánosnak, Hankó Balázsnak. Néhány idézet a hozzászólásából, amit a jelenlévők hasonlóan elég indulatosan reagáltak le, aztán a cikk végén megnézheted a teljes videót.
És íme a videó, amit már csak a háttérhangok miatt is érdemes megnézni és hallgatni:
Tuzson Bence leköszönő igazságügyi miniszter volt vendég a polgárok házában az 5. Kerületben, erőszakos nyugdíjkommandóval
