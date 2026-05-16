Egy harmadon át tartotta magát a hokiválogatott az első vb-meccsén, végül 4-1-re nyertek a finnek

Szombaton játszotta első mérkőzését a férfi jégkorong-válogatott az idei elit világbajnoki körben. Az ellenfél Finnország volt, amely 2019-2022 között két vb-aranyat és egy -ezüstöt szerzett, az idei téli olimpián bronzérmes lett. A finnekkel legutóbb a 2023-as vb-n találkoztak a mieink, akkor 7-1-es vereség lett a vége.

Ha csak a végeredményt nézzük, a mostani meccset is simán behúzták a finnek, 4-1-re nyertek. Az első harmad után még 0-0 volt az állás, és bár jellemzően a magyar harmadban telt az idő, a 8:5-ös finn kapura lövési arány is azt jelzi, hogy viszonylag kiegyenlített volt a játék.

A második játékrészben aztán 46 másodperc alatt megszerezték a vezetést a finnek, majd bő három perc elteltével már 2-0 volt az állás. Egy szép Terbócs-Horváth akció után Sebők Balázs kissé váratlanul szépített a harmadik 8. percének az elején – a három évvel ezelőtti meccsen is Sebők lőtte a mieink gólját, szintén 0-2-nél –, de a finnek ezt a harmadot egyértelműen uralták, és a meccs 37. percében már ismét kétgólos volt az előnyük. A játék képéről sokat elárul, hogy ebben a harmadban már 18:5 volt a kapura lövési arány.

Az utolsó húsz percre a mieink elfáradtak, több emberhátrányt is összeszedtek, a finnek pedig az egyik előnyből a 43. percben beállították a 4-1-es végeredményt. A vereség sportnyelven szólva tisztes helytállásnak mondható, de a mieinknek nem is ez volt az igazán fontos meccse, hanem a következő kettő lesz az: vasárnap az osztrákokkal, míg kedden a tavaly feljutó Nagy-Britanniával játszanak. Az osztrákok ma 5-2-re verték a briteket, akiket ha sikerül legyőzni, a papírforma szerint ismét bennmaradhat az elitligában a magyar válogatott.

Finnország-Magyarország 4-1 (0-0, 3-1, 1-0)

Gólszerző: Heinola (21.), Puljujärvi (24., 43., a második emberelőnyből), Kuokkanen (37.), illetve Sebők (28.)

Finnország: Korpisalo – Heinola 1 (1), Vaakanainen (1) / Lehtonen, Jokiharju (1) / Määttä, Matinpalo / Saarijärvi – Manninen, Barkov (1), Puljujärvi 1 (1) / Puistola, Lundell, Hämeenaho / Kuokkanen 1, Raty (1), Erholtz / Mäenalanen, Björninen, Merelä.

Magyarország: Vay – Stipsicz, Horváth M. / Hadobás, Ortenszky / Csollák, Garát / Tornyai, Kiss R. – Horváth B. (1), Sebők 1, Terbócs (1) / Papp K., Hári, Sárpátki / Erdély, Szongoth, Sofron / Nemes, Ravasz, Vincze P.