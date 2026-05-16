Egy hete miniszterelnök Magyar Péter, de a miniszterelnok.hu még mindig Orbán Viktor személyes játszótere

Múlt szombaton volt a parlament alakuló ülése, ami meg is választotta Magyar Pétert miniszterelnöknek. A kormányzat digitális átállása azonban csak lassan megy: bár a kormany.hu-n már megjelentek az új, szerdám hivatalba lépett kabinethez kapcsolódó intézkedések is, mint például a Karmelita megnyitása, a nyitólapon még elérhetők Orbán Viktor rádióinterjúi, a Gulyás Gergely-féle kormányinfók vagy a ma már ellenzéki képviselő Panyi Miklós exállamtitkár videója a kedvezményes lakáshitelről.

Az átmenet okozta eklektika teljesen hiányzik viszont a kormányfői honlapról. A miniszterelnok.hu ugyanis a mai napig Orbán Viktor személyes játszótere maradt, az oldal leírása is még mindig az: „Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos oldala”. A vezető anyag még mindig a J. D. Vance amerikai alelnök kampányban tett látogatásáról írt beszámoló Álljunk ki a szabadság, a béke és a biztonság mellett! címmel. A dolog még faramucibb azáltal, hogy április 12-e után megjelent hírek, sőt, a honlapba integrált közösségimédia-megjelenés miatt friss videók és posztok is vannak, például a két nappal ezelőtti „leltár”. Mindenesetre pikáns azt olvasni „Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos oldalán”, hogy Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti.

Hogy mennyire összefonódott egyébként Orbán Viktor, a Fidesz és a miniszterelnök mint intézmény a NER tizenhat évében, arról is árulkodik ez az oldal, és nem csak azért, mert Orbán politikai brandjét, például logóját viseli. A Kapcsolat menüpontban ugyanis orbanviktor.hu-s elérhetőséget adnak meg („Ha e-mailt szeretne küldeni Orbán Viktornak, kérjük, ide címezze: orbanviktor@orbanviktor.hu”, vagy „Ha a honlappal kapcsolatos kérdése, véleménye, észrevétele van, kérjük, ide írjon: honlap@orbanviktor.hu”), miközben az orbanviktor.hu a fidesz.hu-ra van átirányítva. Pedig a domain.hu-ról kiderül, hogy ez nem Orbán politikusi magánprojektje, a nyilvántartás szerint a domain használója ugyanis a kizárólagos állami tulajdonban lévő Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Egyébként nem feltétlenül magától értetődő az sem, hogy egy ország első számú politikai vezetőjének legyen dedikált weboldala. A német szövetségi kancellárnak van külön weboldala, a bundeskanzler.de, de az osztráknak nincs, sőt, a bundeskanzler.at vagy bundeskanzler.gov.at oldalak nem is léteznek. A brit, a cseh vagy a lengyel miniszterelnöknek is csak a kormányzati szájtokon belül van oldala, de például a lengyel kormányfőnek, Donald Tusknak még csak donaldtusk.pl domainen elérhető weboldala sincs.