Gázolás Modena központjában, a sofőrnél kést is láttak

Gázolásos baleset történt az észak-olaszországi Modena központjában. Egy autó hat embert ütött el, közülük ketten súlyos állapotban vannak.

Nem kizárt, hogy terrortámadás történt, miután a város polgármestere, Massimo Mezetti a Le Figaro szerint azt nyilatkozta, hogy a sofőrnél kést láttak, amivel meg is próbált szúrni valakit, bár nem járt sikerrel. De maga a polgármester is azt mondta, hogy még nem egyértelmű, mi is történt pontosan.

Az biztosnak tűnik, hogy a kocsi, amit egy 30 éves, marokkói származású olasz férfi vezetett, nagy sebességgel ugratott fel a járdára és ütötte el sorban az embereket. Az első jelentések szerint a vezetője meg is késelt valakit, ezt az információt igyekezett cáfolni a polgármester.



