Havasi Bertalan a Vadhajtások hangnemét idéző közleményben szállt bele Magyar Péterbe és saját pártja frakcióvezetőjébe, Gulyás Gergelybe

Havasi a tetőteraszon trollkodik szombaton délelőtt. Fotó: Németh Dániel/444

Látszatra Magyar Péternek szólt be szombaton este Havasi Bertalan, Orbán egykori fősajtósa, de a témában kiadott bizarr közleménye alapján igazából Gulyás Gergely fideszes frakcióvezetőnek van félnivalója.

A sztori szombaton délelőtt kezdődött.

Havasi, akinek utolsó beosztása a Miniszterelnökség helyettes államtitkári pozíciója volt, korábban már lenyilatkozta, hogy ő sokakkal ellentétben nem mond fel, hanem szépen megvárja míg kirúgják, hogy végkielégítést kaphasson, de addig csak „szivarozgat” a munkahelyén. Orbán bizalmi embere, tudva, hogy Magyar Péter miniszterelnök szombaton sajtóbejárást tart a Vár három kormányzati épületében, ezek egyikében, Rogán Antal egykori minisztériumának tetőteraszán várta Magyart és a sajtóstábokat. Itt villámgyorsan oda-vissza beszólogatásba bonyolódtak a miniszterelnökkel, akivel, így kezdték a párbeszédet:

Magyar: No, még itt van egy… korunk Bibó Istvánja még tartja a frontot.

Havasi: A gatyámnál fogva még kilógathatsz a…

Magyar: Nem terveztem…

Havasi: Nem szeretnél? Mert akkor nagyobb lenne a látvány…

Magyar: Megvan még a kólás doboz, amit őriztél? [Havasi még 2012-ben beszélt arról, hogy „tréfás tárgyi emlékként” őriz egy összegyűrt kólás dobozt, amiből Orbán Viktor ivott a dunaharaszti Coca-Cola-üzem avatásán.]

Havasi: Nem fogom átadni. Átadás-átvételnél ez nem lesz meg.

A teljes szürrealista szöveg itt olvasható.

Ezt élőben figyeltem és világos volt, hogy Havasi ugyanazt a taktikát követi, mint szellemi elődje, Menczer Tamás annak idején: tenyérbemászó beszólásokkal ki akarta billenteni Magyart, hogy az szóbeli vagy fizikai tettlegességre vetemedjen. A miniszterelnök ezt élőben persze nem tette meg, de Havasi hergelése annyiban sikeres volt, hogy Magyar pár órával később írásban kirúgta őt.

Erre reagált Havasi vasárnap este az alant elolvasható közleménnyel. Amiben nem az a hír, hogy Öcsinek, Petinek meg miniszterfeleségnek nevezi benne Magyart és pojácázva alkalmatlanozza. Hanem az, hogy ugyanilyen modorban szól be saját pártja frakcióvezetőjének, Gulyás Gergelynek. És hogy az ember szeme át ne ugorjon ezen, felkiáltójellel is kiemeli ezt a beszólását. Ami így hangzik:

„Mint ahogy ki fogod fizetni a többi általad már megalázott vagy még megalázandó közszolgának is az utolsó fillérig, ami jár. És azt majd mi magunk eldöntjük, nem, nem Te, Peti, és nem is Te, Gergő (!), hogy mire fordítjuk, és ha jónak látjuk, beszámolunk róla a nyilvánosságnak."

Havasi itt arra gondol, hogy Gulyás korábban bejelentette, a fideszes politikusok egy kárpátaljai gyerekeket támogató alapítványnak adják a búcsúpénzüket. Gulyás azért aggódhat, mert Havasi lényegében Orbán szervezetének szerves függeléke, a bukott miniszterelnök pedig szombaton nyilatkozott arról, hogy a polgári centrumot úgyis elfoglalta a Tisza, ezért ő inkább a jobboldal jobbszélén próbálná újraszervezni a pártot. Már Orbán interjúja is kellemetlen lehetett Gulyásnak, aki minden, de nem szélsőjobboldali, de az, hogy már Orbán csahosa is így mer beszélni róla, még aggasztóbb jel lehet.