Herendi porcelánokat küldött valaki Magyar Péternek, de szerinte nem ezeket vitte magával Lázár János a minisztériumból

„Most szóltak a kollégák, hogy valószínűleg megnézték a videót az illetékes elvtársak, mert küldtek nekünk több doboz porcelánt”, mondja Facebook-videójában Magyar Péter, miniszterelnök.

A dobozokat először a Karmelitába küldték, onnan vitték át a Miniszterelnökség új székhelyére, az Alkotmány utcába, ahol eddig a Lázár-féle Építési és Közlekedési Minisztérium székelt. A feladóról azonban semmit sem lehet tudni. Magyar már a portán megnyitotta az egyik dobozt, és bár valóban Aponyi-mintás porcelánok voltak benne, szerinte ezek nem azok, amelyeket Lázár Jánosék elvittek a minisztériumból.

Ezért Magyarék még mindig várják ezeket a porcelánokat is, azokat pedig, amelyek most érkeztek hozzájuk, a kormányüléseken és fontosabb tárgyalásokon használni fogják.