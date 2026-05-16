Kubatov Gábor és Orbán volt személyi titkára, Nagy János arra ösztökéli a fideszeseket, hogy menjenek el a Karmelita-látogatásra

Pénteken, miután kordont bontott a Karmelitánál két miniszterével, Magyar Péter bejelentette, hogy megnyitják a volt miniszterelnöki hivatalt és hétvégére a Rogán-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda („luxusminisztérium”) épületét a nagyközönség előtt. Az új kormány nyilvánvaló politikai célja, hogy még egy ideig napirenden legyen: Orbánék luxuskörülmények között vezették az országot.

Váratlan fordulat az események menetében ezen a ponton, hogy a Karmelita-látogatást prominens fideszesek is promotálni kezdték. Nagy János ex-államtitkár, aki utolsó emlékezetes búcsúakciója a karmelitai Biblia-elhelyezés volt, videót tett közzé szombat délelőtt, amiben arról beszélt: „végül is helyes döntés”, hogy megnyitják a Karmelitát.

„Így legalább az emberek a saját szemükkel láthatják és cáfolatot kaphatnak Magyar Péter hergelésére, hogy milyen luxusban dolgoztak az Orbán-kormány tisztségviselői” – fogalmazott Nagy, aki szerint a látogatáson mindenki saját szemével meggyőződhet arról, hogy „ez egy munkahely, épp olyan kormányzati középület, mint amilyen Nyugat-Európában szokásos”. Szóval semmi luxus, luxus az nuku.

Lapunkhoz emellett eljutott egy e-mail is, aminek a feladója „Kubatov Gábor <tajekoztatas@fidesz.hu>”, és ami szintén a Karmelita látogatására toboroz fideszeseket. A levélben, miután tájékoztatják az olvasót, hogy „most hétvégétől megnyílik a lehetőség arra, hogy szervezett látogatás keretében megtekintse Ön is a Karmelita Kolostor épületét a Budai Várban”, az áll: „Ön most három dologgal tudja segíteni a közösségünket:

Amennyiben tud menjen el és nézze meg a Karmelita Kolostort

Az online térben, a facebook-on posztoljon a felújítás, az épület pozitív voltáról

Küldje tovább ezt a levelet barátainak, ismerőseinek is”

Egyébként cikkünk megírásakor a regisztrációra éppen nincs lehetőség, a szabadkarmelita.hu-ról nyíló jotformos weboldalon az olvasható: „Ez az űrlap jelenleg nem elérhető!”