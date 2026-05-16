„Magyar Péter kormányában több az operatőr, mint a jogász” – reagált Rétvári Bence a Havasi-felmentésre, de csúnyán félrement a jogászkodása

Miután szombat délelőtt élő adásban szóváltásba keveredtek, délután Magyar Péter egy miniszterelnöki határozattal fel is mentette Havasi Bertalant, Orbán Viktor volt sajtófőnökét, később Rogán Antal helyettes államtitkárát, aki máig bejárt dolgozni, és ahogy pénteken mondta, szivarozgatott. Havasi erre egy, a miniszterelnököt leöcsiző és leminiszterfeleségező, Vadhajtások-stílust idéző közleménnyel szólt vissza, beletaposva egyet Gulyás Gergelybe is.

A történet ez a része egyelőre lezárulni látszott – de aztán Rétvári Bence úgy érezte, neki is be kell szállni a pofonosztásba. Bár ne tette volna!

A Pázmányon 2003-ban jogi diplomát szerzett politikus szerint „Magyar Péter kormányában több az operatőr, mint a jogász, ezért formahibásan rúgták ki [Havasit]: olyan miniszter javaslatára, aki már nincs”. Rétvári exállamtitkár arra célzott, hogy a miniszterelnöki határozat szövege szerint Magyar Péter „a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára” mentette fel Havasit, márpedig az új kormányban nincs ilyen minisztérium.

Az újban valóban nincs, csakhogy, mint arra egy magát joghallgató-kormánytisztviselőként aposztrofáló kommentelő felhívta a figyelmet, az Orbán-kormányban Rogán Antal vezette Kabinetiroda még nem szűnt meg. Ugyanis annak a törvénynek, ami kimondta, hogy az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma, valamint a Miniszterelnöki Kabinetiroda a Miniszterelnökségbe történő beolvadással megszűnik, volt egy olyan passzusa, hogy e két minisztérium megszűnésének időpontját egy külön kormányrendelettel kell meghatározni, márpedig az a kormányrendelet (a 90/2026-os számú) a megszűnés időpontját 2026. június 15-ben állapította meg. Vagyis formálisan addig még létezik a korábban Rogán és Bóka miniszterek által vezetett két tárca.

Rétvári Bence becsületére legyen mondva, hogy gyorsan elismerte a tévedését. Mondjuk nem úgy, hogy elnézést kért volna a bejegyzése elején, hanem úgy, hogy nyomban törölte a posztot, de hát a kis sikerek is sikerek. És hát az internet egyébként sem felejt, íme a screenshotolt bejegyzés és alatta a korrigáló komment: