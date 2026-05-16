Most már nem könnyű fideszes képviselőnek lenni

„Örülök, hogy tetszik, Gergő!” – szakította meg egy pillanatra a kormányát bemutató beszédét Magyar Péter, hogy rendre intse a Fidesz frakcióvezetőjét. Gulyás Gergely erre bizonygatni kezdte, hogy igazságtalanul pécézte ki a miniszterelnök, mert ő biztosan nem rendetlenkedett, éppen csak azt nem mondta, hogy „Tanár úr kérem, én meg se szólaltam”, és körülötte is úgy nevetgéltek a frakciótársai, mintha egy gimnáziumi osztályt intett volna rendre az osztályfőnök.
Az elmúlt tizenhat évben nem nagyon láthattunk fideszeseket ilyen megszeppentnek és kiszolgáltatottnak, mint amióta megalakult az új Országgyűlés, vagy éppen a még kellemetlenebb kormányzati átadás-átvételen. Azt kezdettől fogva lehetett sejteni, hogy a Tisza-kormány nem fogja kihagyni azt a temérdek ziccert, amit a távozó hatalom kínált neki, de ha maradunk a focis hasonlatnál, Magyar Péterék egyelőre nem elégszenek meg azzal, hogy gólt rúgjanak, hanem még a kapust is kicselezik, és grundfocis alázással, lehajolva fejjel továbbítják a labdát a kapuba. A kétharmad természete pedig már csak olyan, hogy az ellenzéknek a díszlet szerepe jut – ezt a fideszesek pontosan tudják, hiszen csaknem tizenhat éven keresztül látták ezt a túloldalról. Akkor nem is volt ellene kifogásuk.
Most azonban nekik jut ez a hálátlan feladat: ők méltatlankodnak, hogy csak négy percük van felkérdezni a miniszterjelölteket, és nekik kell beletörődniük, hogy hiába nem fogadják el a jelölt válaszait, attól még ugyanúgy megválasztják miniszternek, mintha az ellenzék ott se lett volna. Arról nem is beszélve, hogy most már a média elől sem menekülhetnek el, mint ahogy korábban tették.
Ez már önmagában elég demoralizáló hatású lehet, de tetejébe el kell tűrniük azt is, hogy az új vezetés a lehető legtöbbször olvassa a fejükre a bűneiket, és gyakorlatilag szitokszóként használják a „fideszes” szót.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Hat bizottság, hét meghallgatás, rengeteg terv.
A 44 fős fideszes és a 8 fős KDNP-s frakció csaknem felének voltak olyan kétes ügyei az elmúlt években, amik közpénzek kicsatornázásáról, ide-oda terelgetéséről, illetve klasszikus NER-sztorikról szóltak.
A volt M1-híradós egyenesen „az 1990 óta eltelt időszak egyik legsúlyosabb sajtószabadságot érintő botrányának” nevezte, hogy a miniszteri kinevezésről készült képeken nem szerepelt Sulyok Tamás köztársasági elnök.
Két nappal az új országgyűlés alakuló ülése után hétfőn már reggel 8-tól hat bizottság is ülésezik, ezeket még nyolc követi a nap folyamán. Egészségügy, gazdaság- és energiapolitika, uniós ügyek – többek között ezzel indul a nap.
A délután négykor kezdődő plenáris ülésen már esküt is tesznek az új miniszterek, megalakul Magyar Péter kormánya. Hat bizottság hét miniszteri meghallgatást tart ma.
Pócs János és F. Kovács Sándor olyan „interjút” „adott”, ami alapján nemhogy nem újul meg a Fidesz kommunikációja, hanem a vadhajtásokos irányt kijelölő pártelnököt gyorsítva követik az intellektuális szakadékba.
Itt a rendszerváltás videója. A rettegéstől dülledt szemű, sunyi, tolvaj tacskó aranyos. A rettegéstől dülledt szemű, sunyi fideszes miniszter még a tacskónál is csodásabb látvány.
A Nemzeti Kulturális Alap titkos kollégiumában gyakorlatilag kampánycélokra osztottak pénzt. Mindeközben az NKA egyre kevésbé látta el azokat a feladatokat, melyekre eredetileg létrejött. Hankó Balázsból bűnbak lehet, de ez a történet jóval az ő színre lépése előtt kezdődött.
Magyar Péter közzétette a videót, amiben leteremtette az Orbán-kormány minisztereit. Hankónak és Rogánnak külön is beolvasott a csütörtöki kormányzati átadás-átvétel közben.
Letették a parlamentben az esküt a miniszterek. Orbán Anita lesz Magyar helyettese.
Magyarország miniszterelnöke szerint nincs jobb, nincs bal, csak magyar, és minden magyart képviselni fognak.
Kerepesen a roma önkormányzat elnöke osztotta ki a tízezer forintos ajándékkártyákat, majd arra kérte az embereket, hogy szavazzanak a Fideszre. A kártya mellé zene és pörkölt is járt, de a tiszásokat nem látták szívesen.