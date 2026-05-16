Orbán Viktornak 38,8 milliós végkielégítés jár, egy kárpátaljai gyerekotthonnak adja

„A végkielégítésemet, amely jogszabály alapján jár, a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozom”, írta friss Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Az ezzel kapcsolatos adománylevelet is megosztotta a volt miniszterelnök. Ebben úgy fogalmaz: „mindig is nagyra értékeltem a lélekmentő munkát, amelyet Önök a nagydobronyi gyermekotthonban folytatnak, éppen ezért úgy döntöttem, amint megérkezik a számomra a törvény szerint járó juttatásom, haladéktalanul átküldöm a teljes összeget az Önök intézményének, a kárpátaljai gyermekek megsegítésére”.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Orbán Viktornak jogszabály szerint 38 801 013 forint végkielégítés járna, viszont az új kormányfő, Magyar Péter az Ópusztaszeren tartott első kormányülés után szólította fel a távozó minisztereket – köztük név szerint említve Lázár Jánost és Rogán Antalt –, hogy ne vegyék fel a nekik járó végkielégítést. Erre reflektálva Gulyás Gergely azt közölte, hogy a távozó kormány miniszterei a nagydobronyi, kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel juttatásukat.

Magyar azonban még így sem rajong az ötletért és a végkielégítések kifizetéséért. A csütörtöki kormányzati átadás-átvétel során úgy fogalmazott:

„A magam részéről nem szeretném aláírni, hogy Rogán Antalhoz vagy éppen Lázár Jánoshoz egy forint is odakerüljön, mert nem vagyok benne biztos, hogy utána valóban a kárpátaljai gyerekekhez kerül”.

Most Orbán felajánlására, aminek a híre a Karmelitában tartott sajtóbejárás során jutott el hozzá – az eseményről hamarosan riportban számolunk be –, hasonlóan reagált: azt mondta, várja a számlaszámot, amire a magyar állam közvetlenül utalhatja el a pénzt.