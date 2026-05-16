Ritka dolog, de kétszer is működésbe lépett a Velencét védő gátrendszer, 2024-ben volt utoljára hasonló

A Velencét a tengerártól védő Mose-gátrendszer csütörtök és péntek este is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Hasonlóra legutóbb 2024 májusában volt példa – közölte a velencei tengerárközpont felelőse az Ansa, amely szerint egyébként az idei május az elmúlt 10 év leghidegebbje Velencében.

A 2020 óta működő Mose akkor „kapcsolódik be”, amikor a vízszint eléri vagy meghaladja a száztíz centimétert. Január óta több mint húsz alkalommal volt szükség a gát védelmére a jelentős mennyiségű csapadék okozta vízszintemelkedés miatt. A Mose működtetése minden alkalommal kétszázezer euróba kerül.

Az INGV olasz geofizikai és vulkanológiai intézet előrejelzései szerint az éghajlatváltozás következtében a velencei mobil gátrendszer csak 2100-ig tudja ellátni feladatát. Addig más megoldásokat kell életbe léptetni Velence megmentésére.

Szombatra időjárási riasztást rendelt el a polgári védelem Olaszország több térségében, kiemelten a déli régiókban, valamint Szardínia és Szicília szigetén a heves széllökések és viharok miatt. Nápolyban szombat este nyolc óráig zárva tartanak a parkok, temetők, strandok és szabadtéri sportpályák. Több városban az oktatás is szünetel. A velencei tengerárközpont szombatra is figyelmeztetést adott ki, mert újabb vízszintemelkedés várható. (MTI)