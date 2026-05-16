Sopron 19 utcájában mutattak ki azbeszttel szennyezett követ

Tizenkilenc önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű azbeszt tartalmú kőzetet Sopronban, közölte Farkas Ciprián polgármester. A városvezető azt írta a vizsgálatról szóló Facebook-posztjában, hogy összesen 34 útszakaszt vizsgáltak meg.

A problémás utcák, illetve útszakaszok a polgármester felsorolása alapján, de abc-sorrendben:

Ady Endre út 87. szám előtt

Ágoston Ernő utca

Borbolya köz és Rozmaring utca kereszteződése

Boróka utca és Hubertusz utca kereszteződése

Csőszház dűlő

Dalárda utca

Dorosmai és Szőlőskert utca kereszteződése

Erdburger dűlő

Erdburger dűlő és Maurer dűlő kereszteződése

Kistómalom utca

Menta utca

Nikolics Károly utca

Papucsvirág utca

Régi Iskola sor

Sterbenz Kàroly utca

Tómalom és a kerékpár út közötti padka

Tőzike utca

Vasút sor

Virágvölgyi és Remetelak utca kereszteződése

Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be és behajtani tilos, kivéve lakók táblákat helyez ki. Emellett gyors, átmeneti megoldásként az útburkolatok kálcium-klorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A végleges megoldás az lesz, hogy felületzárják majd az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges. A mintavételek eredményeit elküldik a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnak további vizsgálatok és intézkedések céljából.

Farkas Ciprián május 11-én jelezte, hogy az önkormányzat munkacsoportot állított fel az azbesztügy miatt. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, és mindkettő azbesztszennyezettséget mutatott ki.

Fotónk illusztráció, nem Sopronban, hanem Szombathelyen készült Fotó: Németh Dániel/444

A dunántúli azbeszthelyzet április közepén robbant ki. Az első hírek Szombathelyről jöttek – a helyszínen készült riportunk itt olvasható –, de azóta kiderült, hogy a probléma számos nyugat-magyarországi településen felmerült. Jutott az azbeszttel szennyezett kőzúzalékból Zalaegerszegre, Kőszegre és több őrségi településre, illetve mint most kiderült, Sopronba is.