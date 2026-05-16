Sopron 19 utcájában mutattak ki azbeszttel szennyezett követ

Tizenkilenc önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű azbeszt tartalmú kőzetet Sopronban, közölte Farkas Ciprián polgármester. A városvezető azt írta a vizsgálatról szóló Facebook-posztjában, hogy összesen 34 útszakaszt vizsgáltak meg.
A problémás utcák, illetve útszakaszok a polgármester felsorolása alapján, de abc-sorrendben:
Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be és behajtani tilos, kivéve lakók táblákat helyez ki. Emellett gyors, átmeneti megoldásként az útburkolatok kálcium-klorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A végleges megoldás az lesz, hogy felületzárják majd az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges. A mintavételek eredményeit elküldik a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnak további vizsgálatok és intézkedések céljából.
Farkas Ciprián május 11-én jelezte, hogy az önkormányzat munkacsoportot állított fel az azbesztügy miatt. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, és mindkettő azbesztszennyezettséget mutatott ki.
A dunántúli azbeszthelyzet április közepén robbant ki. Az első hírek Szombathelyről jöttek – a helyszínen készült riportunk itt olvasható –, de azóta kiderült, hogy a probléma számos nyugat-magyarországi településen felmerült. Jutott az azbeszttel szennyezett kőzúzalékból Zalaegerszegre, Kőszegre és több őrségi településre, illetve mint most kiderült, Sopronba is.
A kőzúzalékot osztrák bányákból szállították ide.
