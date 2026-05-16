Sopron 19 utcájában mutattak ki azbeszttel szennyezett követ

belföld

Tizenkilenc önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű azbeszt tartalmú kőzetet Sopronban, közölte Farkas Ciprián polgármester. A városvezető azt írta a vizsgálatról szóló Facebook-posztjában, hogy összesen 34 útszakaszt vizsgáltak meg.

A problémás utcák, illetve útszakaszok a polgármester felsorolása alapján, de abc-sorrendben:

  • Ady Endre út 87. szám előtt
  • Ágoston Ernő utca
  • Borbolya köz és Rozmaring utca kereszteződése
  • Boróka utca és Hubertusz utca kereszteződése
  • Csőszház dűlő
  • Dalárda utca
  • Dorosmai és Szőlőskert utca kereszteződése
  • Erdburger dűlő
  • Erdburger dűlő és Maurer dűlő kereszteződése
  • Kistómalom utca
  • Menta utca
  • Nikolics Károly utca
  • Papucsvirág utca
  • Régi Iskola sor
  • Sterbenz Kàroly utca
  • Tómalom és a kerékpár út közötti padka
  • Tőzike utca
  • Vasút sor
  • Virágvölgyi és Remetelak utca kereszteződése

Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be és behajtani tilos, kivéve lakók táblákat helyez ki. Emellett gyors, átmeneti megoldásként az útburkolatok kálcium-klorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet. A végleges megoldás az lesz, hogy felületzárják majd az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges. A mintavételek eredményeit elküldik a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnak további vizsgálatok és intézkedések céljából.

Farkas Ciprián május 11-én jelezte, hogy az önkormányzat munkacsoportot állított fel az azbesztügy miatt. A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, és mindkettő azbesztszennyezettséget mutatott ki.

Fotónk illusztráció, nem Sopronban, hanem Szombathelyen készült
Fotó: Németh Dániel/444

A dunántúli azbeszthelyzet április közepén robbant ki. Az első hírek Szombathelyről jöttek – a helyszínen készült riportunk itt olvasható –, de azóta kiderült, hogy a probléma számos nyugat-magyarországi településen felmerült. Jutott az azbeszttel szennyezett kőzúzalékból Zalaegerszegre, Kőszegre és több őrségi településre, illetve mint most kiderült, Sopronba is.

belföld sopron azbesztszennyezés farkas ciprián azbeszt
Kapcsolódó cikkek

Azbeszttel szennyezett aszfalttal mérgezik a szombathelyieket, 30-szoros a munka-egészségügyi határérték-túllépés az Oladi-platón

A kőzúzalékot osztrák bányákból szállították ide.

Gazda Albert
belföld

Aztbesztcsapás: Őriszentpéteren és Velemben öt, Kőszegen tucatnyi helyen használhattak súlyosan rákkeltő kőzúzalékot

40 település is szennyezett lehet, az egyedi bejelentések száma meghaladta a 400-at.

Gazda Albert
belföld

Zalaegerszegre is jutott az azbeszttel szennyezett kőzúzalékból, utcákat és parkolót is lezárnak emiatt

Mintát fognak venni minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg azbeszttartalmú kőzúzalékkal fedett.

Székely Sarolta
belföld

Szombathely Rózsadombjának indult, most az udvarra se mehetnek ki a súlyos azbesztszennyezés miatt

Mindenki összevissza építkezhetett az oladi platón, ahol április elején derült ki: évekkel korábban azbeszttel szennyezett kövekkel borították az utat.

Tóth-Szenesi Attila, Németh Dániel
belföld