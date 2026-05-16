Súlyos hibát követett el az RMDSZ a magyar választási kampány során a volt szövetségi elnök szerint

Éles hangú felszólalásban kérte számon az RMDSZ és Kelemen Hunor politikáját Markó Béla, volt szövetségi elnök az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának ülésén. Szerinte ugyanis az RMDSZ rossz irányt követ. Önmagában a nemzetpolitikai támogatásokkal, az oktatás és a kultúra támogatásával ugyan nem volt probléma, a valódi kérdés azonban az, hogy az RMDSZ és a magyar kormány érdekei mennyiben estek egybe.
Úgy véli, a budapesti kabinet Európa-ellenes, oroszbarát és a véleményszabadságot korlátozó politikát folytatott, miközben az RMDSZ alapértékei kezdettől fogva a demokráciára, a szabadságjogokra és az Európa-pártiságra épültek.
A volt elnök szerint az RMDSZ súlyos hibát követett el azzal, hogy ezt az érdekellentétet nem tudatosította saját közösségében.
„Ez a mulasztás nagyon nagy” – fogalmazott Markó, hozzátéve, hogy az RMDSZ felelőssége lett volna világossá tenni az erdélyi magyarok számára, hogy a szövetség érdekei nem estek egybe az Orbán-kormány politikájával.
Az RMDSZ állítása szerint teljesen ráfordult a magyar választási kampányra, és azt sugallta, hogy Bukarest helyett Budapest fontosabb számára. (Telex)