Sztrádakoncesszió, mohácsi Duna-híd, Budapest-Belgrád vasútvonal – Vitézy Dávid felsorolta, miket tervez felülvizsgálni

A közlekedési és beruházási tárcánál megkezdődött az előző kormányzat idején kötött szerződések szigorú átvilágítása, többek között erről beszélt Vitézy az ATV-ben. A miniszter rendkívül károsnak nevezte a 35 évre szóló autópálya-koncessziót, amit a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó konzorcium kapott, ezért megvizsgálják, milyen jogi lehetőségeik vannak a beavatkozásra.

Felülvizsgálják majd a Budapest-Belgrád vasútvonalat, a MÁV járműjavítóinak privatizációs ügyeit, valamint a mohácsi Duna-híd építését, ahol Vitézy szerint csakis a kivitelezők profitja indokolta a kétszer két sávra szélesítést. A mohácsi hídberuházás költségvetése nagyjából 400 milliárd forint, a kivitelező Szíjj László cége, a Duna Aszfalt. Azt mondta, mindent megtesznek, hogy a minisztérium nyilvánosságra hozhasson több, tíz évre titkosított dokumentumot.

Vitézy arról is beszélt, hogy az uniós forrásokat most elsősorban vasúti és HÉV-fejlesztésekre, valamint a lakhatási problémák megoldására kell költeni. A főváros kivéreztetésének véget vetnek az ígérete szerint, a kulcsfontosságú budapesti beruházások elindítása érdekében már egyeztetett Karácsony Gergely főpolgármesterrel. Ilyen beruházásnak nevezte a pesti fonódó villamost és Rákosrendező fejlesztését. Közös céljuknak mondta emellett a vizuális környezetszennyezés megszüntetését, vagyis a korábbi kormányzati propagandaplakátok eltávolítását Budapesten.