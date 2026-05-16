Tizenhárom államtitkárt mentettek fel péntek éjjel

A péntek éjjel közzétett Magyar Közlönyben a kormány, illetve kormányfő három személyügyi döntése jelent meg. Első miniszterelnöki rendeletével Magyar Péter kijelölte miniszterelnök-helyettesnek Orbán Anitát, emellett egy miniszterelnöki határozatával szombattól Tóth Péter volt tiszás kampányfőnököt tette meg a nemzetbiztonsági főtanácsadójává.
Egyik döntés sem meglepetés. Előbbi döntését április 25-én jelentette be az akkor még csak kijelölt miniszterelnök Magyar, míg Tóthot két napja, az ópusztaszeri kormányülés után; hogy az ő személye miért lehet aggályos, arról ebben a cikkben írtunk részletesen.
A közlönyben emellett megjelent az a formálisan államfői határozat, amit Magyar csak ellenjegyzett, és ami az eddigi közigazgatási államtitkárok felmentéséről szól. Összesen tizenhárom személyről van szó, akik a távozó kormány alatt szolgáltak. A névsor:
A héten hivatalba lépett kormány államtitkárainak teljes köre még nem ismert. A hét elején, a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásán egyes államtitkárokat már megismerhettünk, szerdán Ruff Bálint minisztériumában már hivatalosan is megvolt az első államtitkári kinevezés – Ducsay Zsuzsanna jogász lett a közigazgatási államtitkár –, az elmúlt napokban több más leendő államtitkár neve is kiderült, mint például Gyurkó Szilviáé, a WWF Magyarország eddigi igazgatójáé, Sipos Kataliné, a Tessely Zoltánt legyőző Bögi Viktóriáé, de hivatalosan kinevezett államtitkárok még nincsenek.
