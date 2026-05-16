Tizenhárom államtitkárt mentettek fel péntek éjjel

belföld

A péntek éjjel közzétett Magyar Közlönyben a kormány, illetve kormányfő három személyügyi döntése jelent meg. Első miniszterelnöki rendeletével Magyar Péter kijelölte miniszterelnök-helyettesnek Orbán Anitát, emellett egy miniszterelnöki határozatával szombattól Tóth Péter volt tiszás kampányfőnököt tette meg a nemzetbiztonsági főtanácsadójává.

Fotó: Bankó Gábor/444

Egyik döntés sem meglepetés. Előbbi döntését április 25-én jelentette be az akkor még csak kijelölt miniszterelnök Magyar, míg Tóthot két napja, az ópusztaszeri kormányülés után; hogy az ő személye miért lehet aggályos, arról ebben a cikkben írtunk részletesen.

A közlönyben emellett megjelent az a formálisan államfői határozat, amit Magyar csak ellenjegyzett, és ami az eddigi közigazgatási államtitkárok felmentéséről szól. Összesen tizenhárom személyről van szó, akik a távozó kormány alatt szolgáltak. A névsor:

  • dr. Andréka Tamás,
  • dr. Borsos-Papp Natália,
  • dr. Felkai László,
  • dr. Gyarmati Eszter,
  • dr. Horvát Szilárd,
  • dr. Janó Márk Ádám,
  • dr. Juhász Tünde,
  • dr. Pátkai Nándor,
  • dr. Pilz Tamás,
  • dr. Rédey Krisztina,
  • dr. Túri Anikó,
  • dr. Ujsághy György és
  • dr. Vidoven Árpád.

A héten hivatalba lépett kormány államtitkárainak teljes köre még nem ismert. A hét elején, a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásán egyes államtitkárokat már megismerhettünk, szerdán Ruff Bálint minisztériumában már hivatalosan is megvolt az első államtitkári kinevezés – Ducsay Zsuzsanna jogász lett a közigazgatási államtitkár –, az elmúlt napokban több más leendő államtitkár neve is kiderült, mint például Gyurkó Szilviáé, a WWF Magyarország eddigi igazgatójáé, Sipos Kataliné, a Tessely Zoltánt legyőző Bögi Viktóriáé, de hivatalosan kinevezett államtitkárok még nincsenek.

belföld tóth péter magyar péter közigazgatási államtitkár felmentés orbán anita államtitkárok miniszterelnök-helyettes nemzetbiztonsági főtanácsadó magyar közlöny
Kapcsolódó cikkek

Tóth Péter kinevezésével érzékeny információkhoz férhet hozzá a Tiszát győzelemre vezető kampányfőnök

Úgy volt, hogy visszavonul, most mégis nemzetbiztonsági főtanácsadó lett a Tisza kampányfőnöke. Érthető, hogy egy ilyen pozícióra miért kipróbált, megbízható embert választott Magyar Péter, de Magyarországon frissek a rossz tapasztalatok a politikai kampányok és a titkosszolgálatok közös metszetéről.

Bede Márton
POLITIKA

Ruff Bálint minisztériumánál nevezték ki hivatalosan az első államtitkárt

Magyar Péter javaslatára Ducsay Zsuzsanna jogász lesz a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára.

Mészáros Juli
POLITIKA

Gyerekvédő civiltől a minisztériumi főosztályvezetőn és RTL-es exriporteren át az orvosi kamara főtitkáráig – összeállóban az államtitkári névsor

Néhány államtitkárról már az is kiderült, pontosan milyen területért lesz felelős.

Bódog Bálint
belföld

HVG: Gyurkó Szilvia államtitkári posztot kap a Tisza-kormányban

A Hintalovon alapítója gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár lehet.

Mészáros Juli
POLITIKA

Semjén Zsolt utódja: Orbán Anita lesz a miniszterelnök-helyettes

A miniszterelnök akadályoztatása esetén ő képviseli Magyar Pétert.

Urfi Péter
POLITIKA

Gajdos László azonnali moratóriumot hirdet a védett erdők fakitermelésére, és bejelentette, hogy helyettes államtitkára lesz a WWF Magyarország eddigi igazgatója

Az élő környezetért felelős miniszter szerint Sipos Katalin személye a garancia többek között arra, hogy a döntéseiket kizárólag tudományos alapokon hozzák meg.

Mészáros Juli
POLITIKA