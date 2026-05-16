Trump az iráni háborúról: Nem gondolok az amerikaiak pénzügyi helyzetére, nem gondolok senkire

Donald Trump amerikai elnök akár a republikánusokra hátrányos politikai következmények árán is el akarja érni célját Iránban, azaz megfosztani az országot az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől.

Az elnök kínai látogatását követően a Fox Newsnak adott interjúban a közelgő félidős kongresszusi választásokra utalva úgy fogalmazott: „nem fogom hagyni, hogy a választások határozzák meg, mi fog történni Iránnal kapcsolatban, mert nem juthatnak atomfegyver birtokába”. Kifejtette, tisztában van azzal, hogy az iráni konfliktus okozta gazdasági nehézség hatással lehet a republikánusok támogatottságára, ugyanakkor megismételte, hogy a magasabb üzemanyagár „rövid távú fájdalmat” jelent. Hozzátette, hogy pusztán gazdasági megfontolásból nem fog belemenni „akármilyen” békemegállapodásba Iránnal.

„Nem gondolok az amerikaiak pénzügyi helyzetére, nem gondolok senkire, egyetlen dologra gondolok: nem hagyhatjuk, hogy Irán nukleáris fegyverrel rendelkezzen”, mondta.

Változatlanul céljának tekinti, hogy eltávolítsák Iránból az ott tárolt magas fokon dúsított uránt, ami iráni állítás szerint számukra hozzáférhetetlenné vált, és továbbra is egy tavaly nyáron bombatámadást szenvedett föld alatti létesítményben van. (MTI)