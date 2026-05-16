Újra kitört az ebolajárvány a Kongói DK-ban, legalább nyolcvan halott és több száz fertőzött van

Ebolajárványt jelentettek a Kongói Demokratikus Köztársaság egyik keleti tartományából, Ituriból. Az eddig közzétett adatok szerint a hatóságok 246 fertőzöttről tudnak, a halálesetek száma elérte a 80-at. További gyanús eseteket jelentettek Ituri tartomány fővárosában, Buniában is, itt a fertőzésgyanú laboratóriumi megerősítése folyamatban van, írja a BBC.

Emellett ugandai tisztviselők pénteken megerősítettek egy Kongói Demokratikus Köztársaságból behozott ebolajárványos esetet, míg az ország egészségügyi minisztériuma azt közölte, hogy egy csütörtökön elhunyt 59 éves férfi tesztje pozitív lett.

Az ebolát először 1976-ban fedezték fel a mai Kongói Demokratikus Köztársaság területén, és feltételezések szerint denevérekről terjedt. Ez a halálos járvány 17. hulláma az országban. A vírus közvetlen testnedvekkel való érintkezve és sérült bőrön keresztül terjed, súlyos vérzést és szervelégtelenséget okozva. A korai tünetek közé tartozik a láz, izomfájdalom, fáradtság, fejfájás és torokfájás, ezeket pedig hányás, hasmenés, kiütés és vérzés követi.

Az ebola ellen nincs bizonyított gyógymód. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az átlagos halálozási arány körülbelül 50 százalékos.