A ChatGPT már rálát a felhasználók bankszámlájára

Az OpenAI bejelentette, hogy új, „személyes pénzügyi” funkcióval bővíti a ChatGPT-t. Az egyelőre előzetes verzióban elérhető szolgáltatást az Egyesült Államokban élő Pro-előfizetők használhatják, akik a Plaid cég rendszerén keresztül köthetik össze bankszámláikat és pénzügyi fiókjaikat a chatbottal. A vállalat közlése szerint a ChatGPT így már valós pénzügyi adatok alapján tud elemzéseket készíteni, illetve a felhasználó által megadott prioritásokat is figyelembe veszi, hogy segítsen felismerni költési mintákat és megtervezni a jövőt.

Az OpenAI szerint már most havi 200 millió ember használja a ChatGPT-t költségvetési kérdésekre, befektetési tanácsokra vagy pénzügyi tervezésre. A vállalat hangsúlyozta: a ChatGPT nem fér hozzá a teljes bankszámlaszámokhoz, ugyanakkor képes elemezni az egyenlegeket, tranzakciókat és tartozásokat. A felhasználók bármikor leválaszthatják pénzügyi fiókjaikat, törölhetik az ilyen beszélgetésekhez kapcsolódó pénzügyi memóriákat, illetve ideiglenes chatet is használhatnak, amely nem kerül be az előzmények közé.

Ettől még sokan találják nyugtalanítónak a fejleményt: szerintük bár az AI-alapú személyes pénzügyi asszisztensek rendkívül kényelmesek, a banki adatok megosztása túl nagy biztonsági felületet nyit meg a kibertámadások és a strukturális adatszivárgások előtt. (via Mashable)