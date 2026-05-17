„Akkor nézzük” – részletes adatokkal szólt vissza a maga ellen vizsgálatot kérő Pintérnek az új egészségügyi miniszter

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook-posztban reagált arra, hogy Pintér Sándor, a területért felelős volt belügyminiszter az átadás-átvételen vizsgálatot kért maga és a Belügyminisztérium ellen, mondván: szerinte nincs miért szégyenkeznie.
„Akkor nézzük” – írja Hegedűs, majd a szombaton átvett helyzetértékelő dokumentum néhány megállapítását idézi.
Hegedűs szerint Pintér öröksége az „elöregedő szakdolgozói állomány, tömeges hiány, túlóra, kiégés, romló munkakörülmények, növekvő várólisták és egyre nagyobb betegbiztonsági kockázat”. Szerinte „alapjában sérül már a betegbiztonság – ki kell mondani”, és „a magyar egészségügy nem működhet tovább a szakdolgozók önfeláldozására építve”. Kritikus a helyzet annak ellenére, hogy Pintér Sándor idén februárban még azt mondta: „Ami feladatot kaptam, mindent sikerült megoldani”.
A jövő héten már az önálló egészségügyi minisztériumban ülnek le egyeztetni a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel, hogy a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak.
