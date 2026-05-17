„Azt nem veszi figyelembe, hogy ez nem egy csavargyár” – színművészetis hallgatók és oktatók is várják a vezetőség lemondását, a rektor nem érti, miért

„A rektor már a választások másnapján arról beszélt a munkatársainak, hogy az ő napjai az intézmény élén meg vannak számlálva” – ezt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) szenátusának működését jól ismerő hallgatói forrásunk mondta, mikor a 444 arról kérdezte, hogyan fogadták az április 12-i választás eredményét az Orbán-kormány által hat éve alapítványi modellbe kényszerített intézményen belül.
A választást követő hetekben több hallgatói megmozdulás, oktatói felszólalás és vezetőségi fenyegetés is bekerült a hírekbe, úgyhogy lapunk oktatókkal és hallgatókkal beszélgetve próbálta feltárni, milyen belső konfliktusokkal megy neki az SZFE a várható változásoknak. Az intézmény működésére számos különböző szemszögből rálátó forrásaink az utóbbi időben több platformon megnyilvánuló egyetem vezetőségének retorziójától tartva nevük elhallgatását kérték.
Ugyan még rengeteg a bizonytalanság az egyetemi világ jövője körül, Lannert Judit oktatási miniszter a hétfői meghallgatásán már bejelentette, hogy előkészítik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok – azaz a KEKVA-rendszer – átalakítását, ahogy azt a programban is ígérték.
Már a bejelentés előtt lemondott az először alapítványosított MOME vezetősége, Lannert megszólalása óta pedig egyre több egyetemi vezetőség, fenntartói alapítvány tesz nyilatkozatokat, amiben hajlandónak mutatkoznak az átalakulásra (a pécsi egyetem rektora pedig már kritikákat is megfogalmazott a korábbi működéssel kapcsolatban).
Az SZFE részéről sincs ez másképp, Sepsi Enikő rektor az Indexnek adott május 7-i interjújában arról beszélt, nem érti, miért elégedetlenkednek a hallgatók, „a kuratóriumban egészen biztos, hogy lesz változás”, „hiszen ez a feltétele az uniós pénzek megérkezésének”. Szerinte ez heteken belül meg fog történni, a megmozdulásokat helyezkedésként értelmezi, mivel szerinte a követelők nyílt kapukat döngetnek.
Csakhogy – ahogy az egyik oktató forrásunk mondja – sem a kuratórium, sem a kuratórium által kinevezett rektor nem mondott le mind a mai napig, ahogy az oktatók és hallgatók egy része által politikai kinevezettnek tartott oktatók sem távoztak az egyetemről. „Egyik követelés sem teljesült, úgyhogy nem értem, milyen nyílt kapukról van szó” – mondta egy másik forrásunk.
A választás után a hallgatóság szervezkedni kezdett, hogy felkészüljenek a várt változásokra. Informális hallgatói fórumot szerveztek, amit ki is plakátoltak az egyetem épületeiben – a vezetőség azonban órákon belül leszedette a plakátokat, az egyik hallgatót pedig kamerafelvételen keresztül azonosították. Forrásunk szerint a biztonsági vezető „fenyegető hangvétellel kilátásba helyezte, hogy problémája lesz a diáknak”. Arról nincs információnk, hogy az illetőt azóta szankció érte volna.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Az SZFE oktatói és hallgatói egész ősszel ellenálltak a hatalomnak, végül a világjárvány kellett ahhoz, hogy kivonuljanak az elfoglalt épületekből.
A MOME volt az első modellváltó, a Fidesz-közeli Böszörményi-Nagy most bedobta a törülközőt.
A HÖK szerint az egyetem vezetősége, illetve a fenntartó alapítvány kuratóriuma alkalmatlan az intézmény egységének kifejezésére, és a szellemi örökség gondozására.
A német és osztrák partneregyetemek diplomaosztóján vehetik át az okleveleiket.
A Nemzeti Filmintézet pedig már nem vállal hosszútávú pénzügyi kötelezettségeket..
Moys Zoltán cége készített korábban pozitív hangvételű megemlékezést Adolf Hitler születésnapjáról. Nemrég 70 milliós állami támogatást is kapott az egyesületük.
Az egykori megbízott rektor szerint ez az egész történet nem csak egy kis egyetem ügye, hanem az egész felsőoktatás és az egész társadalom ügye.
Futószalagon hallgatják meg a leendő minisztereket.
A kérdéses keret két részből tevődik össze: vissza nem térítendő támogatásból és hitelből. EU-s tisztségviselők szerint a kifizetésekhez szükséges reformok végrehajtására már nincs elegendő idő a határidőig, ezért azt javasolják Magyarnak, hogy csak a támogatási részt hívja le.