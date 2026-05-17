„Azt nem veszi figyelembe, hogy ez nem egy csavargyár” – színművészetis hallgatók és oktatók is várják a vezetőség lemondását, a rektor nem érti, miért

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Hat évvel a kormány által kierőszakolt modellváltás után először mozgolódnak nyilvánosan a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói és oktatói.

A tiltakozók autonómiát, a vezetőség lemondását és a politikai kinevezettek eltüntetését szeretnék. Elvárják, hogy az új kormány teljesítse az alapítványi modellel kapcsolatos ígéreteit.

Az egyik oktató szerint ahhoz, hogy megmozduljanak, kellett a Tisza győzelme: „Itt véget ért egy rendszer, itt is ki kellett ezt kinyilvánítani, hogy véget ért. Itt az ideje eltakarodni a francba.”

A hallgatók szerint a vezetőség nem volt hajlandó együttműködni velük, az önszerveződési kísérletük után pedig még a kamerafelvételeket is megnézték, hogy azonosítsanak egy plakátragasztót.

A rektor szerint nem forradalomról van szó, hanem politikai tisztogatásról és helyezkedésről. Egyértelműnek tartja, hogy változás lesz az alapítványi működésben, és úgy gondolja, hogy a hallgatók nyílt kapukat döngetnek.

„A rektor már a választások másnapján arról beszélt a munkatársainak, hogy az ő napjai az intézmény élén meg vannak számlálva” – ezt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) szenátusának működését jól ismerő hallgatói forrásunk mondta, mikor a 444 arról kérdezte, hogyan fogadták az április 12-i választás eredményét az Orbán-kormány által hat éve alapítványi modellbe kényszerített intézményen belül.

Sepsi Enikõ, az SZFE rektora beszédet mond ez egyetem tanévzáró és oklevélátadó ünnepségen az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2025. július 15-én. Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A választást követő hetekben több hallgatói megmozdulás, oktatói felszólalás és vezetőségi fenyegetés is bekerült a hírekbe, úgyhogy lapunk oktatókkal és hallgatókkal beszélgetve próbálta feltárni, milyen belső konfliktusokkal megy neki az SZFE a várható változásoknak. Az intézmény működésére számos különböző szemszögből rálátó forrásaink az utóbbi időben több platformon megnyilvánuló egyetem vezetőségének retorziójától tartva nevük elhallgatását kérték.

Ugyan még rengeteg a bizonytalanság az egyetemi világ jövője körül, Lannert Judit oktatási miniszter a hétfői meghallgatásán már bejelentette, hogy előkészítik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok – azaz a KEKVA-rendszer – átalakítását, ahogy azt a programban is ígérték.

Lannert Judit Fotó: Németh Dániel/444

Már a bejelentés előtt lemondott az először alapítványosított MOME vezetősége, Lannert megszólalása óta pedig egyre több egyetemi vezetőség, fenntartói alapítvány tesz nyilatkozatokat, amiben hajlandónak mutatkoznak az átalakulásra (a pécsi egyetem rektora pedig már kritikákat is megfogalmazott a korábbi működéssel kapcsolatban).

Az SZFE részéről sincs ez másképp, Sepsi Enikő rektor az Indexnek adott május 7-i interjújában arról beszélt, nem érti, miért elégedetlenkednek a hallgatók, „a kuratóriumban egészen biztos, hogy lesz változás”, „hiszen ez a feltétele az uniós pénzek megérkezésének”. Szerinte ez heteken belül meg fog történni, a megmozdulásokat helyezkedésként értelmezi, mivel szerinte a követelők nyílt kapukat döngetnek.

Csakhogy – ahogy az egyik oktató forrásunk mondja – sem a kuratórium, sem a kuratórium által kinevezett rektor nem mondott le mind a mai napig, ahogy az oktatók és hallgatók egy része által politikai kinevezettnek tartott oktatók sem távoztak az egyetemről. „Egyik követelés sem teljesült, úgyhogy nem értem, milyen nyílt kapukról van szó” – mondta egy másik forrásunk.

Egyre többen döngetik a „nyílt” kapukat

A választás után a hallgatóság szervezkedni kezdett, hogy felkészüljenek a várt változásokra. Informális hallgatói fórumot szerveztek, amit ki is plakátoltak az egyetem épületeiben – a vezetőség azonban órákon belül leszedette a plakátokat, az egyik hallgatót pedig kamerafelvételen keresztül azonosították. Forrásunk szerint a biztonsági vezető „fenyegető hangvétellel kilátásba helyezte, hogy problémája lesz a diáknak”. Arról nincs információnk, hogy az illetőt azóta szankció érte volna.