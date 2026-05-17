Eltűnt öt olasz turista búvárkodás közben a Maldív-szigeteken, majd a holttesteket kereső hivatásos búvárok egyike is megfulladt ugyanott

Május 14-én életét vesztette öt olasz turista a Maldív-szigeteken egy víz alatti barlangrendszerben búvárkodás közben. A helyi hatóságok azóta próbálják a holttesteket felszínre hozni, de ezidáig csak egyet sikerült, a körülmények nehezek, vihar van, és a barlangrendszer egy labirintus.

Vasárnap keresés közben rosszul lett a maldív-szigeteki fegyveres erők búvárcsapatának egy tagja a mélyben, és bár sikerült a felszínre hozni, a kórházban nem tudták megmenteni az életét. A maldív-szigeteki elnök, Mohamed Muizzu és az olasz külügyminiszter, Antonio Tajani egyaránt részvétüket fejezték ki az áldozat hozzátartozóinak.

A baleset miatt abbamaradt a korábban megfulladt olaszok utáni keresés.