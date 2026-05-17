Furcsa dolgokat találtak Magyar Péterék Lázár János volt minisztériumának pincéjében

Lázár János építési és közlekedési miniszter sajtótájékoztatót tart 2024. február 29-én. Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar Péter vasárnap se pihent, a volt Építési és Közlekedési Minisztérium épületében járt, amely gazdát cserél, mert itt lesz a miniszterelnök irodája, és a kormányüléseket is itt tartják majd.

A miniszterelnök videójában arról számolt be, hogy a munkatársai furcsaságokat találtak a pincében:

tizenöt-húsz zsák ledarált iratot;

Fidesz-szóróanyagokat;

Lázárinfó-anyagokat;

a DPK-gyűléseken használt zászlókat.

Magyar Péter azt mondta a videóban, hogy ez több bűncselekményt is felvet, köztük például tiltott pártfinanszírozást, ezért feljelentést tesznek. Lázár Jánosék egyébként korábban azzal védekeztek, hogy a minisztérium munkatársai munkaidő után vesznek részt a Lázárinfós munkában, így nincs közük a minisztériumi munkájukhoz.