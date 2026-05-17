Gulyás Gergely szerint a munkatársai törölték a Havasi Bertalan felmentésére vonatkozó posztját

Egyre vadabb fordulatokat vesz Havasi Bertalan sorsa: Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke mostanáig a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárként dolgozott, de saját bevallása szerint jobbára már csak szivarozgatott. Miután szombaton nyilvános összetűzésbe került Magyar Péterrel, még aznap délután egy miniszterelnöki határozattal fel is mentette Havasit. Több fideszes politikus azonban szóvá tette, hogy a felmondás jogszerűtlen volt: közülük később Rétvári Bence és Gulyás Gergely is törölték az erre vonatkozó bejegyzéseiket, miután kommentelők rámutattak, hogy nincs igazuk.

Magyar Péter ezt egy újabb posztban az orruk alá is dörgölte vasárnap, mondván:

„Gulyás Gergely és Rétvári Bence jogászkodni próbáltak Havasi Bertalan felmentése kapcsán. Aztán kiderült, hogy 16 év kormányzás után sem értenek a dologhoz, így törölték a posztjukat.”

Gulyás Gergely most erre reagálva azt írta, hogy a munkatársai a tudta nélkül törölték a posztját, a felmondás pedig még mindig jogszerűtlen szerinte.

„Miután Kabinetirodát vezető miniszter már nincs, ő nem tehetett javaslatot senkinek a felmentésére. (Akkor sem, ha a Kabinetiroda csak egy hónap múlva szűnik meg.) Az ő hatáskörét a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja”

– írta. Mint azt tegnap ismertettük, a Rétvári posztja alatti komment (amit egy magát joghallgató-kormánytisztviselőként aposztrofáló kommentelő jegyez) szerint az Orbán-kormányban Rogán Antal vezette Kabinetiroda még nem szűnt meg. Ugyanis annak a törvénynek, ami kimondta, hogy az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma, valamint a Miniszterelnöki Kabinetiroda a Miniszterelnökségbe történő beolvadással megszűnik, volt egy olyan passzusa, hogy e két minisztérium megszűnésének időpontját egy külön kormányrendelettel kell meghatározni, márpedig az a kormányrendelet (a 90/2026-os számú) a megszűnés időpontját 2026. június 15-ben állapította meg. Vagyis formálisan addig még létezik a korábban Rogán és Bóka miniszterek által vezetett két tárca. Ugyanerre jutott a Telex által megkérdezett munkajogi szakértő is. Vélhetően azonban még lesznek további jogértelmezések is ebben az egyre nagyobb elefánttá növekvő ügyben.