Hiába nyert a magyar kézilabda-válogatott, nem jutott ki a vb-re

A magyar férfi kézilabda-válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki 31-29-es vereség után Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát a selejtezőben, így 61-60-as összesítéssel a szerbek jutottak tovább.
A válogatott még reménykedhet a szabadkártyában, a 2028-as Los Angeles-i olimpiára pedig kijuthatnak a következő Európa-bajnokságról.
Imre Bence hat góllal, Palasics Kristóf hat védéssel zárt. A túloldalon Vanja Ilic kilenc alkalommal talált be, Dejan Milosavljev nyolc lövést védett – írja az MTI.
Egyébként Magyar Péter miniszterelnök is a helyszínen szurkolt.