L. Ritók Nóra: „Az elmúlt 16 év legsúlyosabb hatása a társadalom mentális állapota”

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Interjúban kérdeztük a Hajdú-Bihar megyei leszakadó térségekben tevékenykedő Igazgyöngy Alapítvány létrehozóját a választásról, problémákról és az új kormányról.

Mesélt arról, hogy hogyan próbálták meg befolyásolni a Toldon élő cigányságot a választás előtt, mit szóltak Lázár János vécékefés esetéhez és aztán a Tisza győzelméhez.

Elmondta azt is, hogy milyen súlyos hatásai voltak a 16 év Fidesz-kormányzásnak az oktatás és a szociális szféra terén, és ezeken hogyan lehetne javítania az új kormánynak.

Arról is kérdeztük, hogy neki ígértek-e pozíciót és vállalná-e.

Szeptemberben lesz egy éve, hogy visszavonultál az Igazgyöngy Alapítvány napi operatív feladataiból, de a stratégiai döntésekben továbbra is részt veszel. Ehhez sikerült tartanod magad a választási időszak alatt?

Részben igen, mert volt egy betegségem, ami miatt csak márciusban tudtam visszakapcsolódni a munkába. De nyilván nem tudtam függetleníteni magam tőle, már csak azért sem, mert sok sajtómegkeresést kaptunk. Ennek azért örültünk, mert ami A szavazat ára című filmben is látszott, azt az Igazgyöngy Alapítványnál már évek óta, minden választásnál elmondjuk: nagyon nagy a kockázata a szavazatbefolyásolásnak. Láttuk ennek a módjait is, ezért most, hogy ez picit jobban kihangosodott, nagyon örültünk, és szerettük volna minden szálon megerősíteni, hogy csakugyan ez történik.

Mit tapasztaltatok a mostani választásnál? Mennyire volt durva a kampány?

Hajdú-Bihar megye, illetve az a rész, ahol mi is dolgozunk Toldon, erősen Fidesz által befolyásolt terület volt. Az elejétől kezdve figyeltük, milyen nyomásgyakorlás érkezik a kisebbségi önkormányzatokon keresztül. A közösségi médiában is láttuk, milyen megjelenések vannak, és ebben érzékeltük azt a fajta befolyásolást, ami nem megengedett. Úgyhogy próbáltam az oknyomozó újságírók munkáját segíteni azzal, hogy ezeket az információkat eljuttattam hozzájuk. Nem is tagadom, hogy ebben segítettem.

Milyen befolyásolási módszereket tapasztaltatok?

Közvetlenül a választás napján Toldon és környékén nem tapasztaltunk fuvarozást, vagy olyat, hogy lefotózzák a szavazólapokat. Ezt a fajta kényszerítést most sem vettük észre.

Inkább korábban történnek meg azok a befolyásolások, amelyekkel próbáltak hatni, például pénzfelajánlásokkal. Érdekes volt, ahogy a Facebookon hirdették, hogy gyerekenként 5 ezer forint kaphatnak, akik kérik. Összeszámoltuk, így egy 7,5 millió forintos összegről lehetett szó, de hogy honnan volt, azt mi nyilván nem láttuk, csak azt, hogy ezeket hirdették. Korábban erre nem volt példa, csak most történt, a választások előtt, és kisebbségi vonalon. Településenként más volt a kép, volt ahol ruha-, bútorosztás történt, máshol élelmiszercsomagokról hallottunk.

De olyat is láttuk, hogy az újságírók hiába próbálták megszólítani egy településen közmunkásokat, nem mertek nyilatkozni, ami azt mutatta, hogy itt azért a polgármester befolyása nagyon erős. Szóval lehetett érezni (a közösségi médiában is) a feszültséget, a félelemkeltést, a Fidesz melletti kampányolást. Néha nagyon durván össze is csaptak a vélemények a Facebookon is. Ott azért nagyon elgondolkodtató kommentek születtek. Nyilván a két részre szakadt országot pontosan lemodellezte az, amit a választások előtt a közösségi médiában lehetett látni.

Fotó: Németh Dániel/444

Ti az alapítvánnyal próbáltátok felvenni ezzel a harcot, tudatosságra neveléssel vagy bármi egyébbel?

Igen. Előtte fejeződött be egy kétéves, brüsszeli finanszírozású program, ami a választási tudatosság növeléséről szólt. Nem az volt a célunk, hogy valamelyik párt mellett tegyék le a voksot, hanem az, hogy képessé tegyük ezeket az embereket arra, hogy élni tudjanak a demokratikus jogaikkal. Ahhoz viszont világlátás kell, az kell, hogy tisztában legyenek azzal, milyen pártok vannak, egyáltalán mi az, hogy parlament, mi az, hogy parlamenti képviselet, hol vagyunk Európában. Mi az, hogy Brüsszel. Szemléletes, hogy volt aki azt hitte, Brüsszel az egy ember, mert ez így jött át nekik abból az ellenségképből, amit a Fidesz gyártott.

Tehát nagyon messziről indultunk ahhoz, hogy egyáltalán értsék, mi a választás tétje. Heti rendszerességű közösségi foglalkozásaink voltak, amikor tudásbővítés, világlátás-bővítés történt. Én többek között ennek tudom be, hogy változott a Fidesz-szavazók aránya Told esetében is.

(2022-ben ezen a településen 93 százalékot kapott a fideszes Vitányi István, most 70 százalékot. A teljes választókerületben, a Hajdú-Bihar 4-esben a tiszás jelölt néhány száz szavazatkülönbséggel maradt le a 4 éve nagyon magabiztosan nyerő fideszestől – a szerk.). Illetve volt egy érdekes fordulat: a kisebbségi önkormányzat vezetője átállt a Fidesz oldaláról a Tisza oldalára. Mindezt elég látványosan, a médiában is vállalva, és azt gondolom, hogy ez sokakat elgondolkodtatott.

A többségi társadalomban érezhető volt egyfajta harag azok felé az emberek felé, akik hagyják magukat megvesztegetni. Erről mit gondolsz?