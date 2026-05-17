Meditatív utazás az óbudai panelrengeteg fölött

Esős hétvégi délelőttökre remek programot kínáló zenés slowfilmpremier a 444-en: Pápai Gergő a covid óta dolgozik sorozatán, melyben a minket körülvevő tájjal foglalkozik, és a leginkább drónnal készített felvételekre aztán, a némafilmes vetítések emlékét is megidézve, hol egyedül, hol zenésztársaival improvizál élőben elektronikus zenéket. E utóbbi koré egy egész rádióműsor is kinőtt, a Mikrohullám a Tilos Rádión.

A most megjelenő film is ennek a sorozatnak a része, Pápai évek óta filmez lakótelepeket, ezeket a felvételeket kísérte egy éjszakai live act. A film mellé küldött egy ajánlót is:

„A film részben a Flórián tér sajátos épített örökségét, a római kori romok, a panelrengeteg és a városrész életét ellehetetlenítő forgalom és autós infrastruktúra egymásra rakódott, összegabalyodott és kibogozhatatlan szövetét elemzi egy sajátos, meditatív formában. Igyekszem ezt a rétegzettséget eddig talán sosem látott metszetekből ábrázolni, hogy a film teret adhasson a közös szorongásra és gondolkodásra azzal kapcsolatban, hogy hogyan süllyedhettünk ilyen mélyre, hogy a szuburbán övezet lakóinak autózáshoz való előjoga felülírja a lakótelepen élő emberek egészséges környezethez való jogát, aminek köszönhetően ilyen óriási városi sivatagok alakulnak ki, mint amilyen a Flórián tér és környéke. Az aluljáróba rejtett, betonszarkofágba zárt római kori fürdő, a bebetonozott római sírfeliratok és a panelházak elé kiállított korinthoszi oszlopfők látványa egészen egyedi módon hangsúlyozzák azt a pusztító szemléletet, ahogyan leigáztuk ezt a városrészt, illetve tájat. A lakótelepek egyetlen jó tulajdonságát, hogy kompakt városként használhatók, gyalogosan elérhető az élethez szükséges infrastruktúra, posta, bolt, óvoda és ez esetben pedig még a Duna-part is, mind ellehetetlenül attól, hogy a köztér epicentrumában a nagysebességű autóforgalom lehetőségének megteremtése történt.”

A tilosos sorozatnak ez már a harmadik része, készült már egy epizód arról, ahogy vonattal hagyjuk el Budapestet:

és jégbefagyott délegyházi tavakról is:

Pápai volt már a Hangover sorozatunk vendége is, a mixét itt lehet visszahallgatni.