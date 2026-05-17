Megszökött egy tigris Lipcsében, a rendőrség lelőtte

A rendőrség lelőtt egy tigrist vasárnap délután Lipcsében, miután az állat megtámadt és megsebesített egy embert – írja a Leipziger Volkszeitung. A lap szerint a tigris egy idomár, Carmen Zander egyik állata volt, akinek egy segítője megsérült az állat szökésekor.

Fotó: Sylvain Cordier/Biosphoto

A támadás után a nagymacska kiszökött a kifutóból egy ipari területen, ezért nagy erőkkel vonult ki a rendőrség: fegyveres egységek és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A szökött tigrist végül a rendőrök lelőtték. A hatóságok szerint más állat nem jutott ki. A sérült állapotáról és arról egyelőre nem közöltek részleteket, pontosan hogyan tudott elszökni az állat.

Az MDR tavaly arról számolt be, hogy a nő „sok évnyi tigrisidomári munka után” telepedett le az állatokkal egy ipari övezetben. Az állatvédő PETA korábban megpróbálta elérni a tigrisek elkobzását és áthelyezését egy szerintük megfelelőbb környezetbe. A beszámolók szerint akkor legalább hat tigris élt a nőnél, köztük egy nőstény és öt kölyke. (via FAZ)