Orvostechnikai mérnököt és a Cambridge-i Egyetemen diplomázott korábbi tanácsadóját jelöli a Tisza a két megüresedett európai parlamenti helyre

A Tisza Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tarr Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére az Európai Parlamentbe – ezt maga a miniszterelnök jelentette be a Facebookon. Az európai parlamenti mandátum összeférhetetlen az Országgyűlésben betöltött mandátummal. Magyar azt is közölte: a párt EP-delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd, aki Tarr Zoltántól veszi át a pozíciót.

Bogdán Csaba

A poszt szerint Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika-filológia szakon is diplomát szerzett.

Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen, a Pannon Egyetemen, valamint a bécsújhelyi Fachhochschule Wiener Neustadt-on végezte.

Doktori fokozatát a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte, kutatása az emberi gerinc vizsgálatára irányult.

Pályája során vezetői és stratégiai szerepeket töltött be: igazgatott egyetemi prototípusgyártó-műhelyt, szoftverfejlesztési és kutatási projekteket koordinált, legutóbb egy CT- és MR-diagnosztikai központ ügyvezető igazgatója Budapesten.

Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak.

Weisz Viktor

Weisz Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King’s College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen.

Tanulmányai során ösztöndíjasként vett részt az amerikai Stanford Egyetem emberi- és nemzetközi jogi programjában, valamint a dél-koreai KAIST egyetem globális biztonságpolitika képzésén.

Anyanyelvi szinten beszél angolul és felsőfokú spanyol nyelvvizsgával rendelkezik. 2024-ben csatlakozott a Tisza közösségéhez, az Európai Parlamentben külügyi tanácsadóként nemzetközi politikai, külgazdasági és geopolitikai kérdések elemzésével, valamint stratégiai előkészítésével foglalkozott.

Korábban projektmenedzseri tapasztalatot szerzett Szaúd-Arábiában, emellett vállalkozásfejlesztési és innovációs projekteken dolgozott Washingtonban, Londonban és Bécsben.

Szakmai célkitűzésének tekinti, hogy nemzetközi tapasztalatait, stratégiai szemléletét és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa.

Magyarország és az Európai Néppárt legfiatalabb EP-képviselőjeként kiemelten fontosnak tartja, hogy hitelesen és felelősen jelenítse meg korosztálya érdekeit és nézőpontját az európai döntéshozatalban.