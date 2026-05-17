Ritka vírustörzs okoz Ebola-járványt Kelet-Afrikában, nincs ellene oltás, a WHO nemzetközi jelentőségű vészhelyzetről beszél

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kialakult Ebola-járványt nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a határokon átterjedő fertőzés és a járvány mértékével kapcsolatos bizonytalanság miatt – írja a Bloomberg.

A járványt a Bundibugyo Ebola-vírus okozza, egy ritka vírustörzs, amely ellen nincs engedélyezett oltóanyag vagy gyógymód.

A 2013-2016-os nagy nyugat-afrikai Ebola-járványt egy másik vírustörzs okozta, akkor az ellen fejlesztettek ki oltást, erre a másik törzsre nem maradt erőforrás.

Kongói Demokratikus Köztársaság, 2018, az Orvosok Határok Nélkül egy tagja. Fotó: JOHN WESSELS/AFP

A járványt először egy elszigetelt, vidéki területen azonosították, de mostanra olyan városokba is elterjedt, mint Kampala vagy Kinshasa (előbbi Uganda, utóbbi a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosa). Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója szerint az esetszámok a hivatalosan közölteknél lényegesen magasabbak lehetnek.

A WHO a nyilatkozattal nemzetközi pénzügyi támogatást akar a régióba csatornázni, és próbálja elérni, hogy az érintett országok összehangolt vészhelyzeti intézkedéseket tegyenek. A szervezet már felszólította a szomszédos országokat, hogy tegyenek megelőző intézkedéseket a járvány terjedésének megfékezése érdekében.



