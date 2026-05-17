Szélsőjobbos és palesztinpárti tüntetések voltak egyidőben Londonban

külföld

Több tízezres szélsőjobboldali demonstrációt és ezzel egyidőben palesztinpárti tömegtüntetést is tartottak szombaton Londonban, példátlan rendőri készültség mellett. A két tüntetésen nagyobb rendbontások nem voltak, de a rendőrség többtucatnyi résztvevőt őrizetbe vett.

Az egyik tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája volt. Robinson, az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű szélsőségesen iszlámellenes egykori szélsőjobboldali szerveződés alapítója, aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönöket közösségellenes és egyéb bűncselekmények miatt, „Unite the Kingdom” (Egyesítsük a királyságot) címmel hirdette meg a szombati megmozdulást.

Robinson arról posztolt, hogy „milliók vonulnak London utcáin”, de a Scotland Yard szombat este közzétett becslése szerint 60 ezren lehettek a résztvevők. Az előző, tavaly szeptemberben tartott „Unite the Kingdom” felvonuláson a Scotland Yard akkori létszámbecslése szerint 150 ezren vettek részt.

Szélsőjobbos tüntetés Londonban 2026. május 16-án.
Fotó: ZEYNEP DEMIR/Anadolu via AFP

A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztinpárti szervezet, a Palestine Solidarity Campaign (PSC) rendezte Izrael 78 évvel ezelőtti alapításának évfordulója alkalmából. Ezt a tüntetést a PSC minden évben megrendezi Londonban az izraeli államalapítás évfordulójához legközelebbi hétvégén. A két demonstráció egyidőben kezdődött, de a Scotland Yard egymástól távol eső útvonalakat jelölt ki a résztvevőknek.

A rendőrség szombat esti összegzése szerint a két tüntetésen összesen 43 embert vettek őrizetbe, négy rendőrt ért fizikai támadás, de egyik sem volt súlyos. A szombati felvonulások a londoni rendőrség évtizedek óta nem látott készültsége mellett zajlottak.

A Scotland Yard több mint négyezer rendőrt mozgósított, emellett arcfelismerő berendezéseket telepített számos helyszínre, drónokkal figyelte a tömeget mindkét tüntetésen, és páncélozott járműveket is készenlétbe helyezett. A rendőri készültség költségeit nagyjából 4,5 millió fontra, azaz közel kétmilliárd forintra becsülik.

Mindeközben a brit kormányfő helyzete egyre reménytelenebb, miután hatalmas pofont kapott a Munkáspárt a múlt heti önkormányzati választáson. A párttagság már nemigen bízik Keir Starmerben, elmozdítani azonban nem olyan könnyű, így a miniszterelnök egyelőre kitart. Itt írtunk minderről bővebben. (via MTI, ORF)

külföld tüntetés Egyesült Királyság Unite the Kingdom Keir Starmer london Palestine Solidarity Campaign tommy robinson scotland yard English Defence League
Kapcsolódó cikkek

Starmer helyzete egyre reménytelenebb

Hatalmas pofont kapott a Munkáspárt a múlt heti önkormányzati választáson. A párttagság már nemigen bízik Keir Starmerben, elmozdítani azonban nem olyan könnyű, így a kormányfő egyelőre kitart. Vajon meddig?

Inkei Bence
külföld