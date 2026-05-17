Trump visszatért a bombasztikus fenyegetésekhez Iránnal szemben

Donald Trump amerikai elnök vasárnap újabb fenyegető üzenetet intézett Iránhoz: a Truth Socialön azt írta, hogy „ketyeg az óra”, és Teheránnak gyorsan lépnie kell, különben „nem marad belőle semmi”. Trump nem részletezte, pontosan milyen következményekre utalt, és azt sem, milyen iráni lépéseket várna el.

Az Egyesült Államok és Irán az áprilisi tűzszünet óta is éles konfliktusban áll. Washington továbbra is blokád alatt tartja az iráni kikötőket, miközben Irán lezárta a Hormuzi-szorost, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala. A helyzet komoly gazdasági következményekkel jár: világszerte emelkedtek az olaj- és a benzinárak, beleértve az Egyesült Államokat is.

Trump korábban is többször fenyegette nyíltan Iránt a közösségi médiában: még a tűzszünet előtt arról írt, hogy „egy egész civilizáció halhat meg egyetlen éjszaka alatt”, ha Teherán nem enged az amerikai követeléseknek. Washington azt akarja elérni, hogy Irán feladja nukleáris programját és nyissa meg újra a Hormuzi-szorost, míg Teherán a blokád feloldását és a háborús károk megtérítését követeli. (via CNBC)