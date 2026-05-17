Ukrajna úgy átvette a kezdeményezést a fronton, hogy a győzelem napi parádét is már Zelenszkij ironikus „engedélyével” tartották meg az oroszok

Katonai elemzők szerint a kezdeményezést – a teljes körű invázió kezdete óta először – átvette Ukrajna.

Félreértés ne essék, szó sincs összeomlásról, mégis az orosz erők egyre több kudarccal szembesülnek a harctéren, veszteségeik növekednek, és az ukrán csapások pedig egyre hatékonyabbak a frontvonalak mögötti területeken. Mindennek a szimbóluma volt minden idők legszegényesebb győzelem napi parádéja Moszkvában.

Moszkva két hónapja több területet veszít, mint amennyit elfoglal Ukrajnában.

Az elemzők szerint az ukrán sikerek kulcsa a helyi ellentámadások, az egyre (több és egyre) pontosabb közepes hatótávolságú csapások, valamint az orosz kommunikációs és logisztikai rendszerek megzavarásának kombinációja.

Putyin évek óta hangoztatja, hogy Oroszország győzelme az Ukrajna elleni háborúban (szerinte különleges katonai műveletben) elkerülhetetlen, mivel az orosz csapatok folyamatosan újabb ukrán területeket foglalnak el, és előbb-utóbb az egész Donyec-medencei régiót is elfoglalják. Putyin tárgyalási taktikája azon alapul, hogy meggyőzze a Nyugatot arról, hogy nincs értelme támogatni Ukrajnát, felesleges pénzkidobás, azaz Ukrajna támogatása helyett inkább kényszerítsék rá, hogy engedjen Oroszország minden követelésének. Persze ez a narratíva mindig is rendkívül torz volt, tekintve, hogy az orosz előrenyomulás milyen lassú és hihetetlenül költséges, de kétségtelen, hogy Ukrajna lobbierejének azért okoz(ott) némi kárt, időnként még mintha az amerikai elnök is elhinné. Kellemetlenül látványos példája volt ennek, amikor Trump közölte a mellette feszengő Volodimir Zelenszkijjel, hogy nincsenek „jó lapjai”.

De úgy tűnik, az elmúlt időszak történései a fronton kikezdik ezt az orosz stratégiát, az elemzői konszenzus szerint ugyanis a kezdeményezést Ukrajna ragadta magához, szinte minden tekintetben egyre nagyobb terheket ró Oroszországra. Oroszország egymást követő második hónapja több területet veszít Ukrajnában, mint amennyit elfoglal, áprilisban 120 négyzetkilométert szabadítottak fel az ukránok. Bár ez az összképet nagyban nem változtatja, Oroszország továbbra is Ukrajna területének körülbelül 20 százalékát tartja megszállás alatt, mégis megfordult a lassú orosz előrenyomulás trendje. 2023 októbere óta Oroszország minden újabb és újabb területeket foglalt el, egészen mostanáig. Persze most még nem lehet megállapítani, hogy trendfordulónál vagyunk, vagy 2023. szeptember-októberhez hasonlóan csak átmenetileg változnak meg a viszonyok, de mintha az orosz nyomásra ellenszert talált volna Ukrajna.