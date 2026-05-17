Ukrán dróntámadásban vesztette életét három ember nem messze Moszkvától

Katonai drón egy hadgyakorlaton Rostockban, 2025-ben. Fotó: THOMAS IMO/dpa Picture-Alliance via AFP

Legalább három ember meghalt és 12-en megsérültek ukrán dróntámadásokban a moszkvai régióban vasárnap hajnalban. A moszkvai olajfinomító „technológiája” nem sérült meg az éjszakai támadásban, viszont három ház megrongálódott – jelentette be Szergej Szobjanin moszkvai polgármester, hozzátéve, hogy az elmúlt 24 órában több mint 120 drónt lőttek le.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán és reggelre összesen 556 drónot lőttek le az ország területén, beleértve a moszkvai régiót is.

Andrej Vorobjov moszkvai kormányzó közleménye szerint egy nő és két férfi vesztette életét a támadásokban, és több épület és infrastrukturális létesítmény is megrongálódott.

Orosz Telegram-csatornák beszámolója szerint az ukrán hadsereg május 15-én éjjel is nagyszabású dróntámadást indított: Oroszország több régiójában is találat érte a katonai és energetikai infrastruktúrát. (Reuters)