A kegyelmi ügy iratai, a végrehajtás átalakítása, azbesztszennyezés – sajtótájékoztató a kormányülés után

Vitézy Dávid minisztériuma arra jutott, hogy a kormány meghamisította a költségvetést. Hiányzik belőle összesen 286 milliárd forint, ez a Lázár-féle ÉKM-ben eltüntett költségvetési hiány van.

A kormányszóvivők beszámoltak arról is, hogy megkülönböztető jelzést csak a miniszterelnök és a belügyminisztert használhat majd ezentúl.

Munkaerőpiaci egyeztetéseket folytat a kormány a héten, harmadik országbeli vendégnmunkásokról. (Belügy-, Pénzügy-, Agrár-, Gazdasági és energetikai, Igazszágügy és a Szociális minisztérium fog ebben részt venni, a kormány pedig várhatóan a jövő heti kormányülésen dönt a harmadik országbeli munkások behozatalának felfüggesztéséről.



