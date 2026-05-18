A kegyelmi ügy iratai, a végrehajtás átalakítása, azbesztszennyezés – sajtótájékoztató a kormányülés után
A kormány a hétfői ülésén a többi között a kegyelmi dosszié nyilvánosságra hozataláról, a végrehajtás teljes átalakításáról, a nyugat-magyarországi azbesztszennyezéssel kapcsolatos teendőkről és a 2026-os költségvetésről tárgyalt.
A kegyelmi ügy aktáit egy korábbi határozat értelmében ma hozhatják nyilvánosságra.
Az azbesztszennyezés ügyét Gajdos László miniszter vitte be a kormányülésre. A miniszter múlt héten járt Szombathelyen, hogy tájékozódjon az ügyben.
Korábban Kármán András pénzügyminiszter arról beszélt, pótköltségvetést adhatnak be.
Az egészségügyi tervek is nyilvánosak lesznek
Nyilvánosságra hozzák az egészségügyben tervezett megszorításokról szóló dokumentumokat, reformjavaslatokat és háttérjavaslatokat is.
Teljeskörű átvizsgálást indítanak a Lázár János által leállított beruházoskkal kapcsolatban is.
A honvédségi repülőgépek nem szolgálhatnak a politikai elit urizálására
Fenntartását a magyar adófizetők finanszírozzák, ezért a működés minden elemének indokolhatónak és átláthatónak kell lennie. Vizsgálni fogják az elmúlt évek honvédelmi luxusrepülőzéseinek indokoltságát.
Vitézyt arra kérték, végezzen át teljeskörű átvilágítást az állami ingatlanok körében. Az állam által bérelt irodaházakra, cégek székhelyeire, szerződésekre, Tiborcz-érdekeltésgektől vett ingatlanokra is kiterjed a vizsgálat.
Több száz millió eltüntetett költségvetési hiányt találtak Vitézyék
Vitézy Dávid minisztériuma arra jutott, hogy a kormány meghamisította a költségvetést. Hiányzik belőle összesen 286 milliárd forint, ez a Lázár-féle ÉKM-ben eltüntett költségvetési hiány van.
A kormányszóvivők beszámoltak arról is, hogy megkülönböztető jelzést csak a miniszterelnök és a belügyminisztert használhat majd ezentúl.
Munkaerőpiaci egyeztetéseket folytat a kormány a héten, harmadik országbeli vendégnmunkásokról. (Belügy-, Pénzügy-, Agrár-, Gazdasági és energetikai, Igazszágügy és a Szociális minisztérium fog ebben részt venni, a kormány pedig várhatóan a jövő heti kormányülésen dönt a harmadik országbeli munkások behozatalának felfüggesztéséről.
Felbontják a szerződést Krausz alapítványával és átvizsgálják a közmédiát
Május végéig kell felülvizsgálni a Krausz alapítványa és az állam között kötött finanszírozási szerződést, és készítse elő a felmondást. Elvárják, hogy fizessék vissza a 20 milliárdot. De a fiatal kutatók támogatása nem sérülhet.
Az MTVA és közszolgálati média működését felülvizsgálják. A kormány szerint a közmédia nem lehet egyetlen párt vagy hatalmi központ kiszolgálója. Az éves költségvetése 2010 óta többszörösére nőtt, 165,6 milliárdot kaptak tavaly, miközben nem láttak el közszolgálati funkciót. A többi között szerződéseket, vezetői döntéseit, hírszerkesztési gyakorlatát és az intézményi kapcsolatokat is felülvizsgálják. Valódi közmédiát akarnak.
Azbeszt ügyben is döntött a kormány. Az osztrák kőzúzalék többszáz helyszínen jelenhetett meg. A kormány megvizsgálja, hogy fel lehet-e függeszteni a kőzetanyagok behozatalát és forgalmazását - mondta Köböl Anita. Tárcaközi azbeszt munkacsoport is létrejön az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására és a kárelhárítás koordinálására.
Kivizsgálják a teljes forgalmazási és felelősségi láncot. A kormány célja, hogy a károkért felelős szereplők viseljék a következményeket.
Magyar Péter az osztrák látogatásán felvetheti, hogy erről egyeztetni kell.
A Dunaferr ügyét soron kívül tárgyalta a kormány - mondta Magyar Éva kormányszóvivő.
A végrehajtás államosításáról is tárgyalt a kormány - mondta Szondi Vanda kormányszóvivő. Csaknem 2 millió érintettje lehet a végrehajtásoknak. A társadalom bizalma megrendült a rendszerben. A döntés szerint az Igazságügyi Minisztérium június középéig előkészíti az átalakítást. Nonprofit rendszert akarnak, a végrehajtás közszolgáltatásként működik majd. Vizsgálóbizottságok felállítását is támogatják.
A Tisza-frakciónak javasolják majd, hogy a kilakoltatásokat függesszék fel, míg nincs meg az új törvény. A felszámolási eljárás is bírósági kontroll alá kerülhet. A felszámolás körül szűk, összefonódott hálózat alakult ki, NER-közeli gazdasági körök jelentek meg benne. Ezért kell változtatni.
A közjegyzői rendszer is változik. Most korlátozott a verseny, sok állampolgárnak aránytalanul nagy terhet jelent közjegyzőhöz menni úgy, hogy sok mindent csak ők intézhetnek. Az IM a feladatok egy részét a kormányirodákhoz, más részt a bírósághoz helyezik át.
Az ülést már a volt ÉKM-ben tartották, ami már a Miniszterelnökség épülete.