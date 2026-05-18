A mesterséges intelligenciával foglalkozik majd Leó pápa első írása

XIV. Leó pápa május 25-én teszi közzé első átfogó dokumentumát, amely majd a mesterséges intelligencia térnyerésével és a munkavállalói jogokat érő kihívásokkal foglalkozik – jelentette be a Vatikán.

A források szerint a szöveg, amelyet enciklikának neveznek, várhatóan elítéli majd a világot megrázó háborúkat is. A dokumentum címe Magnifica Humanitas (Fenséges emberiség) lesz.

Az új dokumentum, amely már hónapok óta készül, várhatóan társadalmi kérdések széles körével foglalkozik majd, és akár az egyház elmúlt évtizedek legátfogóbb iránymutatását is adhatja a munkavállalói jogok kérdésében.

Leó pápa szakítva a hagyományokkal a szöveg vatikáni bemutatóján is részt vesz majd. Az eseményen jelen lesz Christopher Olah is, az Anthropic mesterségesintelligencia-vállalat társalapítója – közölte a Vatikán.

Az enciklikák az egyház 1,4 milliárd tagjához intézett pápai tanítás egyik legmagasabb rangú formájának számítanak.

„Egy pápa első enciklikája rendszerint felvázolja prioritásait, arra összpontosítva, hogy mit tekint a modern világ súlyos társadalmi és erkölcsi problémáinak” – mondta John Thavis nyugalmazott vatikáni tudósító, aki három pápaságról is beszámolt. (Reuters)