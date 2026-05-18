Emelkedő jegyárakra figyelmeztet a Ryanair

A Ryanair arra figyelmeztet, hogy idén magasabb költségekkel kell számolnia, ha a kerozin ára a jelenlegi magas szinten marad. A kerozin ára a közel-keleti háború miatt jelentősen megemelkedett, ami ebben a negyedévben számos nagy légitársaság nyereségét nyomás alá helyezi. A cégnek „szinte semmilyen aggodalma nincs” az idei nyári üzemanyag-ellátással kapcsolatban az iráni háború miatt várható tömeges járattörlésektől való félelmek ellenére, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy azok a nyaralók, akik csak később foglalják le idei repülőjegyeiket, magasabb árakkal szembesülhetnek.

Az ír fapados légitársaság idei üzemanyagigényének 80 százalékát hordónként 67 dolláros áron biztosította be előre. A vállalat saját megítélése szerint ez előnyt is jelent számára más nagy légitársaságokkal szemben. Az olajár-emelkedés elleni védelem ellenére az üzemanyagköltségeik „néhány százmillió” euróval emelkedtek – mondta Neil Sorahan pénzügyi igazgató az éves jelentéshez fűzött kommentárjában.

A március 31-én zárult előző pénzügyi évben a Ryanair 2,26 milliárd eurós nyereséget ért el (a rendkívüli költségek nélkül számolva), ami 40 százalékkal haladja meg az előző év eredményét.

A bevétel 11 százalékkal, 15,54 milliárd euróra nőtt a több utasnak és a magasabb jegyáraknak köszönhetően. A Ryanair több mint 208 millió utast szállított a pénzügyi év során, ami 4 százalékos növekedést jelent.

A korlátozott kapacitásbővítés olyan országokban valósul meg, mint Albánia, Olaszország, Marokkó, Szlovákia és Svédország – vagyis olyan „régiókban és repülőtereken, amelyek csökkentették a légiközlekedési adókat és ösztönzik a légi közlekedés növekedését”. Belgiumban, valamint Németországban, Ausztriában és Spanyolország egyes részein viszont a Ryanair járatokat szüntet meg, mivel ezek „magas adóterhekkel sújtott, nem versenyképes piacok”. (Guardian/Brussels Times)