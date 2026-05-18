Feldühödött tehenek öltek meg egy osztrák túrázót

Felbőszült tehéncsorda támadott meg egy idős osztrák házaspárt, akik egy legelőn túráztak volna keresztül Oberlienz község mellett – írja helyi lapok alapján a Telex.

A 67 éves nő a helyszínen meghalt, a 65 éves férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit.

Tehenek egy farmon, a kép cikkhez illusztráció Fotó: Isza Ferenc/AFP

Ausztriában csaknem minden évben vannak halálos kimenetelű tehéntámadások. Legutóbb tavaly augusztusban támadott meg egy csorda egy házaspárt a Dachstein-hegységben, az egyik menedékház előtt. A támadásban a férfi meghalt, a nő súlyosan megsérült. Egy elemzés szerint 2005 és 2023 között 86 tehéntámadás történt 112 ember ellen, ebből 3 volt halálos. 93 megsérült, de volt, aki menekülés közben. 17 ember megúszta sérülés nélkül. A halálos baleseteknél volt kutya az áldozatokkal. A túrázók provokatív viselkedése miatt is bekövetkeztek támadások.