Havasi Bertalan a felmentési pénzről: Én nem ajánlom fel a káprátaljai gyerekeknek és senki másnak

Havasi Bertalan az RTL Híradónak nyilatkozott, és beszélt többek között arról, hogy „első ránézésre talán nem nagy ügy”, hogy Magyar Péter a minisztériumban szólt a rendőröknek, hogy kísérjék ki az épületből, de abban a pillanatban ő éppen még helyettes államtitkár volt, és szerinte a hivatalban lévő miniszterelnök nem adhat utasítást arra, hogy kidobják őt onnan, a munkavégzése helyéről.

Havasi elmondása szerint a szóváltás után visszament az irodájába, de nem várta meg a rendőrök érkezését.

„Azt gondoltam, hogy rohadtul megalázó lenne a számomra, hogyha jönnének a készenléti rendőrök, és pont amikor meg van nyitva a minisztérium a látogatók számára, akkor engem ott fülön foga vagy a földön húzva kipenderítenének a minisztériumból”, ezért úgy döntött, inkább hazamegy. Volt munkahelyére azóta se ment vissza.

Havasi egyébként feljelentést tett Magyar ellen, miután a hétvégi kormányzati épületbejárások alatt keveredett gatyánál kilógatós, kólás dobozos szóváltásba Magyar Péterrel, aki ezek után kirúgta.

Havasi az RTL-en keresztül azt üzente a miniszterelnöknek: „Higgadjon le, nyugtassa meg az idegeit és inkább kormányozzon.”

Azt is elmondta, hogy várja a felmentés idejére szóló, 6 havi fizetését. „Én nem ajánlom fel a kárpátaljai gyerekenek és senki másnak” – mondta.

Annyit aztán hozzátett, hogy ha közben lesz más munkája, akkor legfeljebb olyan kormánytisztviselők jogsegélyére fogja felajánlani, akik ott vannak ezekben a létező kabinetirodákban, és hetek óta várják, hogy pakoljanak vagy sem.

Amikor hétfőn Magyar Pétert a kormányülés utáni sajtótájékoztatón arról kérdezték, utaltak-e már Havasi Bertalannak, a miniszterelnök azt válaszolta, hogy reméli nem, és ha rajta múlik, nem is fognak. A kormánybiztosokról és helyettes államtitkárokról pedig azt mondta, nem fognak mindenkit kirúgni, mert vannak közöttük szakmai és nem politikai kinevezettek is.

Havasi Orbán Viktorról is beszélt, azt mondta:

„Én továbbra sem szeretnék másnak dolgozni, csak Orbán Viktornak. Azt gondolom, hogy az úgynevezett nemzeti oldal (…) nem lehet meg Orbán Viktor nélkül, és nem a Fidesznek kell megújulnia, hanem Orbán Viktornak.”

Azt nem tudja még, mikor tud bekapcsolódni a munkába, de tárgyalt már arról, hogy hogyan tudna vele, neki dolgozni. Arra a kérdésre, hogy kommunikációs területen akar-e dolgozni, azt felelte:

„Nem mondom azt, hogy nagyon értek ehhez, a kommunikációhoz, igaz, hogy harminc éve csinálom, de sokszor még én sem értem, hogy mi miért van ebben a nagy kommunikációs katyvaszban. De azt egészen biztosan mondhatom, hogy máshoz nem értek, tehát szeretnék, igen”.

Az RTL arról is kérdezte, hogy Orbán Viktort miért kérdezhette alig a független sajtó. Azt válaszolta: