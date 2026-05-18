Jannik Sinner első teniszezőként teljesítette a tökéletes tavaszi szezont

„Azt hiszem, egy olasz számára ez az egyik legkülönlegesebb hely, ahol teniszezhet. Sokat jelent nekem, hogy legalább egyszer nyertem itt a karrierem során” – mondta Jannik Sinner, miután vasárnap megverte Casper Ruudot a római tenisztorna döntőjében.

Az olasz teniszező történelmi győzelmet aratott a Foro Italico centerpályáján. Több mint 10 ezer honfitársa – köztük Sergio Mattarella köztársasági elnök – előtt szerezte meg az utolsó hiányzó Masters-trófeáját, és zárta le a modern tenisz történetének legsikeresebb tavaszi szezonját. A Masters-tornák a négy Grand Slam és az évvégi világbajnokság után a legrangosabb versenyek a férfi teniszben, 9 van belőlük egy évben.

Jannik Sinner ünnepel a római döntő után Fotó: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Pedig az év egyáltalán nem indult jól számára. A januári Australian Openre kétszeres címvédőként érkezett, az elődöntőben azonban nagy meglepetésre kikapott a 38 éves Novak Djokovicstól egy gigászi, ötszettes csatában. A februári dohai tornán pedig már a negyeddöntőben búcsúztatta a mezőny egyik legtehetségesebb fiatalja, a cseh Jakub Mensik.

Márciusban azonban valami megváltozott. Sinner elővette a legjobb játékát, és egyetlen pillanatra sem ingott meg. Győzött az év első két Masters-tornáján, Indian Wellsben és Miamiban is, így teljesítette a „sunshine double-t”, ami korábban csak hét férfi teniszezőnek sikerült. Sinner azonban történelmet írt, mert mindkét keménypályás versenyt szettveszteség nélkül nyerte meg. Korábban ez senkinek sem sikerült.

Kiváló formáját az európai salakpályás tornákra is átmentette. Bár a monte-carlói Masters nyolcaddöntőjében bukott egy szettet Tomas Machac ellen, a döntőben két játszmában verte legnagyobb riválisát, a világelső Carlos Alcarazt, és először nyerte meg a tornát. A győzelem azért is jót tett a világelsőséget visszaszerző Sinner önbizalmának, mert Monte-Carlo előtt utoljára a 2025-ös Roland Garros döntőjében játszottak salakon egymás ellen, azt a történelmi meccsüket pedig a spanyol nyerte, 0-2-es szetthátrányból felállva.

Jannik Sinner és Carlos Alcaraz a monte carlói döntő után Fotó: VALERY HACHE/AFP

A monte-carlói döntő utáni héten Alcaraz lesérült, és bejelentette, hogy kihagyja a salakpályás szezon hátralévő részét. Bár voltak, akik attól tartottak, hogy legnagyobb riválisának kiesése miatt Sinner elkényelmesedhet, az olasz teniszező könyörtelenül folytatta a játékot. A madridi Masters-torna első fordulójában ugyan bukott egy szettet, de a maradék öt meccsét simán hozta, így újabb hiányzó trófeát gyűjtött be. Madridi győzelmével ő lett az első férfi teniszező, aki egymás után 5 Masters-tornát nyert meg. Négy idei sikere előtt ugyanis tavaly novemberben Párizsban is győzött.

Sinner a hazai versenyén aztán újabb rekordokat döntött meg. Bár a Danyiil Medvegyev elleni elődöntőben nehéz helyzetbe került – például elhányta magát és ápolási szünetet is kért –, végül behúzta a meccs – esőszünet után másnapra halasztott – végjátékát, így bejutott a döntőbe, amit már magabiztosan nyert meg Ruud ellen.

Római tornagyőzelmével begyűjtötte az utolsó hiányzó Masters-trófeáját, így 24 évesen teljesítette a „golden Masterst”, ami korábban csak Novak Djokovicsnak sikerült, 31 évesen. Rafael Nadal (2010) után Sinner lett a második férfi teniszező, aki mindhárom salakpályás Masterst megnyerte ugyanabban az évben, emellett 6 tornára javította a Madridban beállított rekordját, és 34 mérkőzésre javította a Masters-versenyeken zsinórban megnyert meccsek rekordját, amit korábban Djokovics tartott.

A leghihetetlenebb azonban az, hogy a Masters-tornák 1990-es bevezetése óta ő lett az első játékos, aki megnyerte az év első 5 Mastersét. Korábban csak Rafael Nadal tudott ugyanabban az évben (2011) mind az öt tornán döntőzni, ő azonban csak egy finálét nyert meg. Sinner ellenben úgy letarolta ezt az öt versenyt, hogy a 63 lejátszott szettjéből csak 3-at vesztett el. Ez egy félelmetes mutató.

Fotó: BURAK AKBULUT/Anadolu via AFP

Sinner a modern tenisz történetének legsikeresebb tavaszi szezonját teljesítette. Ennél többet csak akkor tudott volna kihozni a három hónapból, ha március végén elindult volna Houstonban, Marakesben vagy Bukarestben, áprilisban pedig Barcelonában vagy Münchenben. Illetve benevezett volna az ezen a héten zajló hamburgi tornára.

A világranglista-pontok maximalizálásánál azonban fontosabb számára a május 24-én kezdődő Roland Garros, amit Alcaraz sérülése miatt toronymagas esélyesként vár. A tavaszi szezont látva óriási meglepetés lenne, ha nem ő győzne Párizsban. Ha érvényesül a papírforma, Sinner megszerzi a hiányzó Grand Slam-trófeáját, és teljesíti a karrier Grand Slamet, ami Alcaraznak januárban sikerült a melbourne-i győzelmével.

Sinner legveszélyesebb ellenfele Djokovics lehet, aki ugyan már 38 éves, de továbbra is mániákusan hajt a 25. Grand Slam-trófeájára. A szerb legenda az Australian Openen nagyon jól játszott, búcsúztatta Sinnert az elődöntőben, és szettet nyert Alcaraz ellen a fináléban. Azóta viszont nem sokat mutatott, Indian Wellsben a nyolcaddöntőben, Rómában az első meccsén kapott ki, más tornán pedig nem is indult. Bár szerencsés sorsolással egészen a döntőig elkerülheti Sinnert, kész csoda lenne, ha a szerb idén szerezné meg a negyedik párizsi győzelmét.

Rajta kívül viszont nem nagyon van olyan játékos, akiről el lehet képzelni, hogy megverje Sinnert. Az olasz játékos, Alcarazzal karöltve a 2024-es szezon óta dominálja a férfi teniszt, a legutóbbi 9 Grand Slam-tornát ők ketten nyerték. Ezért is jött rosszul a sportágnak Alcaraz április sérülése. Nélküle senki sincs a mezőnyben, akitől Sinnernek igazán tartania kellene. Így viszont az olasz ott folytathatja Párizsban, ahol Rómában abbahagyta.

A 14700 pontos Sinner jelenleg közel 3000 ponttal vezet Alcaraz előtt a világranglistán. A spanyol sérülése mellett azért is nőtt köztük a különbség, mert az olasznak kevés pontot kellett védenie, tavaly tavasszal ugyanis három hónapos eltiltását töltötte. Azért, mert elfogadta a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) peren kívüli ajánlatát, amit azért kapott, mert 2024 márciusában kétszer is pozitív doppingmintát produkált.

Sinner a nyár végéig biztosan marad a világranglista élén. Ha megnyeri a Roland Garrost, és megvédi a címét Wimbledonban, még arra is esélye lehet, hogy megdöntse Djokovics 16950 pontos világranglistapont-rekordját.