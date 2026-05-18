Keir Starmer nem mond le

Keir Starmer brit miniszterelnöknek „nem áll szándékában időpontot kitűzni a Downing Street-i távozására”, ezt David Lammy, Starmer egyik legközelebbi kabinetbeli szövetségese közölte, miközben ahogy a Guardian is írja, Starmer szövetségesei azt sugallták, a miniszterelnök hajlandó lenne félreállni, ha Andy Burnham megnyerné a jövő hónapban tartandó Makerfield-i időközi választást.

Lammy azonban úgy fogalmazott, „nem lesz távozási ütemterv”. Sőt, azt mondta, Starmer „a legkitartóbb ember”, akit valaha ismert.

Keir Starmer azután került súlyos politikai válságba, hogy pártja, a Munkáspárt történelmi vereséget szenvedett az önkormányzati választásokon. Starmert a végleges választási eredmények után több mint hetven munkáspárti képviselő szólította fel nyilvánosan lemondásra, és Starmer kormányából is több miniszter szorgalmazta a lemondását.

David Lammy most azt mondta, bár látja, hogy „a Munkáspárt az elmúlt 10 napban látványos öngólt rúgott a helyi választási eredmények után”, de szerinte össze kell fogni és össze kell szedni magukat. „Emlékeznünk kell kormányzati felelősségünkre. Nem ellenzékben vagyunk. A hatalom gyeplője a kezünkben van.”

Spekulációk szerint közben a Munkáspárt fontolóra veheti a brexit visszavonását, miután Starmer egyik potenciális kihívója, Wes Streeting a hétvégén kijelentette, hogy Nagy-Britannia hosszú távú jövője az unióhoz való visszatérésben rejlik.

A Streeting megjegyzéseire vonatkozó kérdésre David Lammy azt válaszolta, hogy a kormány vörös vonalai – amelyek kizárják az EU vámuniójához, egységes piacához való csatlakozást, illetve a teljes tagságot – továbbra is érvényben maradnak.