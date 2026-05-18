Krausz Ferenc nyílt levélben fordult Magyar Péterhez, alapítványa teljes átvilágítását kérte

Miután az új kormány felbontotta a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter is elmagyarázta ennek okait és miértjeit, Krausz Ferenc nyílt levelet írt Magyar Péternek. Levelében arról ír, hogy az Élvonal nem párhuzamos rendszert épít, hanem egy új, nemzetközi mércével is egyedülálló tudományos és tehetséggondozó modellt, amely a meglévő magyar kutatási és oktatási rendszerrel együttműködésben kíván működni.

A választás előtt két hónappal kötött Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter közfeladat-finanszírozási szerződést a Nobel-díjas Krausz Ferenc által irányított Élvonal Alapítvánnyal 261,7 milliárd forint értékben. Tanács azt mondta a szerződés felbontásáról, hogy nem azért szakítanak Krauszékkal, mert a kormány ne támogatná a magyar tudományt, éppen ellenkezőleg.

„A kérdés az, hogy elfogadható-e, hogy egy választások előtt megkötött, hosszú évekre szóló szerződéssel több százmilliárd forintnyi közpénzt egy KEKVA-modellre épülő, szűk döntéshozói kör által irányított alapítványhoz szervezzenek ki úgy, hogy a mindenkori demokratikus kormányzatnak később alig maradjon valódi rálátása és ráhatása a pénzek felhasználására. Mindezt ráadásul úgy, hogy a meglévő kutatási, tehetséggondozási és innovációs ökosztisztémával párhuzamos rendszereket alakítunk ki. Erre a válasz: nem”

– írta Tanács.

Krausz úgy kezdi levelét, tudatában voltak annak, „hogy az új kormány nehéz helyzetben veszi át az ország irányítását. Következésképp arra is fel voltunk készülve, hogy az előző kormány által kilátásba helyezett források – bármennyire is indokolhatóak szakmai szempontból – korrekcióra szorulhatnak”.

Azt állítja, a közösségi médiából értesültek arról, hogy a kormány felbontja a szerződésüket, „valamint arról is, hogy »párhuzamos rendszerekre« nincs szükség. Meggyőződésünk nekünk is, hogy Magyarországnak valóban nem párhuzamos rendszerekre, hanem egymást erősítő, együttműködésre épülő tudományos megoldásokra van szüksége”. Krausz szerint „az Élvonal pontosan ezt kívánja szolgálni”.

A levél részletesen bemutatja az Élvonal első hónapjainak eredményeit és az országos természettudományos tehetséggondozási programjukat. Ezután arról írt, hogy teljes körű átvilágítást és párbeszédet kezdeményez az új kormánnyal.

„Teljes mértékben egyetértünk azzal is, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatónak, ellenőrizhetőnek és elszámoltathatónak kell lennie. Ezúton szeretném kérni szervezetünk teljes körű, minden részletre kiterjedő átvilágítását. Örömmel várjuk az új kormány javaslatait arra vonatkozóan is, hogy milyen működési forma biztosíthatja egyszerre az átlátható közpolitikai kontrollt és a tudományos szabadság érvényesülését.”

Levelét azzal zárta, szeretné megérni, „hogy Magyarország egyszer olyan ország legyen, ahol az emberek nyíltan - bármilyen ügyben - ki merjék mondani, ha valakit, vagy valamit támogatnak”.