Krumpliba rejtett, nyomógombos telefonokat próbáltak bejuttatni egy budapesti börtönbe

Múlthétvégén ismeretlen személyek krumpliba rejtett mobiltelefonokat próbálták bejuttatni a Budapesti Fegyház és Börtön területére. A gyenge próbálkozásokra 2026. május 15-én, majd május 17-én derített fényt az egyik foglalkoztatási felügyelő, aki a biztonsági ellenőrzés során bukkant az úgynevezett „Gyűjtő” udvarán heverő csomagokra. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen át dobálták be a a börtön területére, olvasható a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BvOP) sajtóközleményében.

Fotó: BVOP

Az átvizsgálás során a két külön alkalommal áthajított zöldségekből összesen tíz darab kis méretű, SIM kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő.

A Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka ismeretlen tettes ellen szabálysértési feljelentést tett.

A BvOP szerint a jelenség nem új keletű, a hozzátartozók folyamatosan újabb és újabb trükkökkel próbálnak tiltott tárgyakat – jellemzően mobiltelefonokat – bejuttatni a börtönök területére. Idén eddig összesen 167 esetben találtak nem engedélyezett telekommunikációs eszközt a bv. intézetekben. Azonban mint írják a szigorú biztonsági intézkedéseknek, a modern technikai felszereltségnek és a hatékony felderítési munkafolyamatoknak köszönhetően az elmúlt évek alatt erőteljesen visszaszorultak a bv. szervekbe bekerült tiltott tárgyak. A 2021-es esetszámokhoz viszonyítva a tiltott mobiltelefonok száma több mint 35 százalékkkal csökkent.