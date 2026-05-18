Lemészároltak tíz embert egy mexikói faluban

Ismeretlen fegyveresek megöltek tíz embert, köztük három gyermeket egy dél-mexikói Puebla államban, Tehuitzingo településen vasárnap hajnalban. Puebla állam főügyésze, Idamis Pastor szerint „családi ügyről” lehet szó. Az áldozatok közül hatan ugyanannak a családnak a tagjai voltak, a másik négy ember pedig alkalmazottként dolgozott náluk. Az áldozatok között egy csecsemő, valamint egy 10 és egy 14 éves gyermek is van. Kilencen a támadás helyszínén haltak meg lőtt sebek miatt, míg egy nő kórházba szállítás közben vesztette életét.

A hatóságok korábban ígéretet tettek arra, hogy a részben Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokság közeledtével fokozzák a biztonsági intézkedéseket az országban. (Grupo Animal/MTI)