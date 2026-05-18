Magyar Péter kinevezte a közigazgatási államtitkárokat

Május 16-án felmentették az Orbán-kormány közigazgatási államtitkárait, az újakat keddtől nevezte ki Magyar Péter miniszterlenök.
A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint Magyar Péter
- dr. Bokor Adrienn Juditot a Szociális és Családügyi Minisztérium,
- dr. Gál Éva Erikát a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium,
- dr. Gárdos-Orosz Fruzsina Kingát az Igazságügyi Minisztérium,
- dr. Ilku Líviát az Egészségügyi Minisztérium,
- Kereszty Gabriella Katalint a Külügyminisztérium,
- dr. Kiss Zsuzsannát a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium,
- dr. Nagy Gábort az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium,
- dr. Pettkó-Szandtner Juditot a Pénzügyminisztérium,
- dr. Retteghy András Tibort a Belügyminisztérium,
- Rozinka Zsolt Illést az Élő Környezetért Felelős Minisztérium,
- dr. Sántha Györgyöt a Tudományos és Technológiai Minisztérium,
- dr. Sirály Katalint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium,
- dr. Tóth Attilát a Honvédelmi Minisztérium és
- dr. Zimmer Mátyást a Gazdasági és Energetikai Minisztérium közigazgatási államtitkárává nevezte ki.
A Közlönyben határozatként kihirdették azokat a soron kívüli vizsgálatokat is, amelyeket a kormányszóvivői tájékoztatón soroltak fel.