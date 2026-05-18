Orbánék azt hitték, megtalálták a csodafegyvert a posztmodern politikai kommunikációban, de aztán kiderült, hogy mégis létezik a valóság

Hogy működött, és végül miért esett szét az Orbán-rendszer legyőzhetetlennek hitt, ezermilliárdokból létrehozott kommunikációs gépezete? Az ELTE TK Számítógépes Társadalomtudomány Kutatócsoportja (RC2S2 – Research Center for Computational Social Science) közéleti szövegek két évtizednyi, gigantikus adatbázisát – parlamenti jegyzőkönyveket, sajtóban megjelent cikkeket, a közösségi médiában lezajlott vitákat – elemezte, hogy kiderítse, miképpen torzította az orbáni propaganda a nyilvánosság szerkezetét.

ik Domonkos szociológus, egyetemi tanár, a kutatócsoport tagja már írt egy cikket a 444-re a kutatás eredményeiről („Orbán mindent a minél hangosabb és félelmetesebb kommunikációra tett fel, és ez lett a veszte” – május 2.) , de mivel sok érdekes, és számunkra, a független sajtó számára különösen fontos megállapítás van az anyagokban, úgy gondoltuk, megér még egy podcastot is a téma.

A legfontosabb megállapítások:

Kimutatható, hogy 2010 után fokozatosan csökken a szakpolitikai viták aránya a közéletben, míg a hangulatkeltő, bűnbakképző, ellenségkereső kommunikáció egyre gyakoribbá válik. Tudományos módszerekkel is alátámasztható, hogy az orbáni kommunikáció antidemokratikus irányba torzította a nyilvánosságot. Orbánék kommunikációs fegyverzete, a médiatérben kialaktított hatalmas fizikai erőfölénnyel megtámogatva legyőzhetetlennek tűnt. Orbán túlságosan is bízott benne. Az ellenzék föladta, de a független sajtó kitartóan próbálta szembesíteni a kormányt egyre gyakrabban ellentmondó állításaival, és 2022 után a rendszer elkezdett köhögni…

Sik Domonkos a stúdióban.

00:00 Hogy néz ki a számítógépes társadalomtudomány? Big data és természetesnyelv-feldolgozás.

05:35 A magyar nyilvánosság szerkezeti átalakulása 2000-től.

10:00 Állítható-e a propagandáról tudományos bizonyossággal, hogy propaganda?

14:00 2010-től fokozatosan csökken a szakpolitikai viták aránya, és egyre több az ellenségképző, hangulatkeltő kommunikáció.

17:00 Kikopik az értékalapú kommunikáció, antidemokratikus átrendeződés a nyilvánosságban. Az ellenzéki pártok is föladják a saját kommunikációs terüket.

22:00 Nem biztos, hogy tudatosan alakította így a kommunikációját a Fidesz. Csak látták 2010 után, hogy ez működik. Igazán 2015-től erősítettek rá. A migránsozás mindent vitt, és az algoritmikus tartalomterjesztés turbózta a propagandát.

27:00 Orbánék elhitték, hogy megtalálták a csodafegyvert a posztmodern politikai logikában: nincs igazság, nincs erkölcs. És éppen ez lesz a vesztük. 2022-től feltűnnek a nyilvánosságban olyan morális egyértelműségek – Ukrajna, gyerekvédelem –, amelyekkel nem tud mit kezdeni a propaganda. A független sajtó kitartóan próbálja szembesíteni a kormányt saját kommunikációjának ellentmondásaival.

34:15 Sik Domonkos 2022-es cikke a 444-en: Posztmodern populizmus és háború.

36:00 Orbánék már nem parlamentből, az ellenzéktől, hanem a független sajtótól kapják a kellemetlen kérdéseket, és egyre gyakrabban nem tudnak válaszolni.

40:00 A 26-os kampányra már teljesen bemerevedett a kormány kommunikációja, csak a legegyszerűbb, félelemkeltő üzenetek ismételgetésére volt képes. Elhitte, hogy a nagy erőfölény elég lesz.

48:00 Az egyre szofisztikáltabb digitális kommunikációs rendszereket nem tudták elég okosan használni. Nem célzottan kommunikáltak, hanem erőből nyomták mindenkinek ugyanazt. Magyar Péter sokkal ügyesebb volt.

52:00 Hogy védhetnénk meg magunkat a következő, hasonló autokratikus kísérlettől?

59:00 Alex Karp (Palantir) és a technofasizmus. A 444 cikke: Az atomkorszak véget ért, az elrettentés új korszaka az AI-ról fog szólni

61:00 Negatív modernizáció, a társadalom szöveteinek fölfeslése. Hogyan lehet új közösségeket építeni? Merre fejlődnek majd a Tisza-szigetek?

