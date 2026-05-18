Rambóra itta magát és fegyverrel fenyegette a rendőröket egy szabolcsi férfi

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség fegyveresen elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat egy szabolcsi férfi ellen, aki az év elején távcsöves puskával többször fenyegetően vette célba a rendőröket.

A korábban már többször elítélt, harmincas éveiben járó férfi január 7-én, hajnalban, részegen egy lopott távcsöves lőfegyverrel gyalogolt egy szabolcsi településen, amikor a rendőrök felfigyeltek rá. A járőrök nagyobb távolságból felszólították, hogy tegye le a fegyvert, amire ő trágárkodva sértegetni kezdte a rendőröket, majd rájuk célozva felemelte a fegyvert.

A rendőrök fedezékbe húzódtak, erősítést kértek és biztonságos távolságból követték tovább a férfit, aki a többször fenyegetően célba vette őket. Amikor a férfi végül eldobta a fegyvert, földre vitték, megbilincselték és előállították. A szabolcsi Rambo a bírósági eljárást letartóztatásban várja, az ügyészség 5 év 6 hónap börtön fokozatú szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta, amennyiben a vádlott a bíróságon beismeri cselekményét és lemond a tárgyalásról. (Ügyészség)