Tagadja a többszörös nemi erőszakkal kapcsolatos vádakat Patrick Bruel francia énekes színész

A több mint 40 filmben szereplő énekes és színész ellen Franciaországban és Belgiumban is nyomozás indult, de a többszörös nemi erőszakkal kapcsolatos vádakat Patrick Bruel tagadta, a Guardian szerint vasárnap ártatlanságát hangoztatta, és közölte, hogy nem áll szándékában visszavonulni a nyilvánosság elől.

A párizsi ügyészség vasárnap közölte, hogy Bruel ellen eddig legalább négy szexuális zaklatási panasz érkezett, ezeket pedig együtt fogják kivizsgálni. Belgiumban is nyomozás indult, miután márciusban feljelentést tettek Bruel ellen szintén szexuális bántalmazás miatt.

A 67 éves énekes június 16-án indul koncertkörútra, a terv szerint bejárja Franciaországot, valamint Svájcba, Belgiumba és Kanadába is ellátogat. Feminista csoportok támogatásával petíció indult, ami a koncertek lemondását követeli.

Bruel az Instagramján közzétett nyilatkozatában azt írta, soha nem kényszerített egy nőt sem, majd úgy fogalmazott, „ha bárkinek is fájdalmat okoztam, őszintén sajnálom”. Reagált a Flavie Flament tévés műsorvezető által felhozott vádakra is, és közölte, hog kapcsolatuk nem volt „sem erőszakos, sem kényszerítő”.

„Soha nem használtam a hírnevemet arra, hogy bárkivel szemben is visszaéljek vele, vagy nem konszenzusos kapcsolatokat létesítsek. Megértem, hogy a köztünk lévő korkülönbség felkeltheti az emberek figyelmét. Azt is megértem, hogy a hírnév vagy a státusz torzíthat egy romantikus kapcsolatot” – írta Bruel, aki azt mondta, harcolni fog, hogy megvédje az igazságot.