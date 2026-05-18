Tárgyalni kezd a külügy az ukránokkal a magyar kisebbség jogainak rendezéséről

A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be az oldalán Orbán Anita külügyminiszter, miután telefonon egyeztetett Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel. A tárgyalódelegációk keddtől online egyeztetnek. Orbán Anita szerint ezek a megbeszélések fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi, megnyugtató rendezéséhez.

Magyar Péter a választások megnyerése után bejelentette, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítéséhez köti Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A Bloomberg a miniszterelnök brüsszeli tárgyalása után arról írt, hogy Magyar olyan feltételeket szabott, amik nagyrészt megegyeznek azzal a 11 pontos követeléslistával, amit még Orbán Viktor terjesztett az ukrán vezetés elé 2024-ben. Ezek az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogaira és a magyar nyelvű oktatáshoz való hozzáférésre vonatkoztak. Magyar Péter június elejére kezdeményezett találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Beregszászban, hogy új alapokra helyezzék a magyar–ukrán kapcsolatokat, valamint tárgyaljanak a kárpátaljai magyarság nyelvi és kulturális jogainak visszaállításáról.

Magyar akkor úgy látta, hogy az ukrán kormány által 2025-ben bejelentett oktatási engedmények „előremutatóak, de nem elegendőek”. Például kifogásolja, hogy Ukrajnában a felsőoktatás továbbra is egynyelvű, az érettségi vizsgák ukrán nyelvűek, és a nyelvhasználat más hivatalos területein sem történt érdemi változás. Így a magyarok még a magyarlakta településeken sem kérhetnek ügyintézést az anyanyelvükön.