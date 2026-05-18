Torzó maradhat Balásy Gyula hegybe vájt villája

építészet

Levonuló építési vállalkozókkal találkozott a 24.hu stábja, amikor május közepén Balásy Gyula félkész, máriaremetei villájánál járt. Az egyik vállalkozó a lapnak azt mondta, hogy bár a propagandagyáros kapitulációs interjúja után még folytatták a munkát, mert Balásy bízott abban, hogy alkut tud kötni az új hatalommal, és marad elég forrása a 1500 négyzetméteres, 5-7 milliárdra becsült objektum befejezésére. Nem sokkal később azonban az építésvezető közölte velük, hogy leállnak, ezért mindenki vigye el a cuccát, építőanyagait.

Fotó: Németh Dániel/444

A vállalkozó a lapnak azt mondta, hogy 60 százalékos készültségben lehet a ház, és még legalább fél év kellett volna a befejezéshez. Balásynak ezen kívül vannak luxuslakásai Floridában és Tihanyban van egy lebegő villája.

Miután Balásy felajánlotta az állami megrendelésekkel kitömött cégeit az államnak, a rendőrség közölte, hogy ezek a vállalkozások érintettek az úgynevezett vagyonkimenekítéssel kapcsolatosan indult eljárásban. Hűtlen kezelés és pénzmosás miatt nyomoznak. Ezen kívül a cégcsoporthoz köthető túlárazott szerződések miatt is nyomoznak ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanúja miatt.

Balásy Gyula, a Lounge-csoport tulajdonosa és vezetője
Fotó: Németh Dániel/444

Balásy Gyula cégei, a Lounge Communications, a Lounge Event és a New Land Media 2018 óta vetélytárs nélkül, zsinórban nyerték el a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda szinte valamennyi tenderét. Csak ebből a három cégből egyetlen év alatt tisztán 18 milliárdot vett ki Balásy, akinek vagyonát a tavaly májusban megjelent A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány 79 milliárd forintra becsülte.

